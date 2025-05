Darinka Ramírez recibe fuerte advertencia de Magaly Medina por utilizar frases asociadas a Jefferson Farfán: “Él es una marca registrada”

Magaly Medina advierte a Darinka Ramírez sobre el uso de frases de Jefferson Farfán: “Podría tener problemas legales”. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

Durante la emisión de Magaly TV La Firme este 6 de mayo, la conductora Magaly Medina lanzó una fuerte advertencia a la influencer Darinka Ramírez luego de que comenzara a promocionar productos y servicios en redes sociales utilizando frases que están muy asociadas al futbolista Jefferson Farfán.

La periodista de espectáculos hizo un llamado de atención a Darinka, sugiriendo que sus prácticas publicitarias podrían acarrearle problemas legales, dado el uso de frases que podrían estar registradas como propiedad intelectual de Farfán.

Magaly detalló cómo la influencer ha estado utilizando frases como “Dame luz” y “A mamá no le regales chocolate, regálele lo mejor en tecnología”, frases que, aunque puedan parecer simples, están estrechamente vinculadas con la imagen pública del exfutbolista.

Según la figura de ATV, el uso de estas frases podría desencadenar una serie de consecuencias legales, ya que Jefferson Farfán tiene el derecho sobre estas expresiones y podría enviarle una carta notarial, o incluso tomar acciones legales a través de Indecopi si considera que su imagen y su marca están siendo explotadas sin su consentimiento.

“Lo primero que llega cuando alguien empieza a tener movimiento en redes sociales es el ‘rico canje’, pero a veces no se tiene en cuenta que ciertos términos están registrados. Si está utilizando frases que están asociadas con Farfán, él podría reaccionar de manera legal. Puede mandarles cartas notariales a las empresas o a Darinka misma”, explicó Magaly Medina, alertando sobre los riesgos que implica no tener en cuenta los derechos de propiedad intelectual.

Aunque Magaly aclaró que no le interesa el uso de las frases de Farfán, destacó que “dame luz” es una de esas expresiones que podría ser propiedad registrada por el futbolista.

“Puede que él tenga la frase registrada en Indecopi, y si la sigue usando sin su permiso, podría meterse en problemas”, advirtió la conductora.

Magaly también aprovechó para reflexionar sobre el uso irresponsable de estos recursos en la publicidad. Aunque reconoció que el propósito de Darinka Ramírez era solo aumentar su visibilidad y atraer más atención a sus publicaciones, dejó en claro que no se deben pisotear los derechos de otras personas, aunque no se tenga la intención de hacerlo de forma maliciosa.

“Darinka tiene que tener cuidado a la hora de promocionar ciertos productos y frases, porque cuando dice algo relacionado con chocolate, automáticamente aparece la figura de Farfán. Él puede tomar medidas legales porque, aunque no sea santo de mi devoción, hay cosas que están bien y cosas que no”, finalizó Magaly.

“Él puede mandar una carta notarial a ella o a las empresas vinculadas a la publicidad, porque están utilizando su imagen sin su consentimiento. Cuidado, no se emocionen, porque él es una marca registrada”, precisó en referencia.

