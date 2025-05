Asesor de Brookfield ligado a Trump da ultimátum a Rafael López Aliaga y lo acusa de mentir sobre peajes: “Ha perdido en todo”

Fuente: Difusión

El exlegislador republicano Connie Mack, un cercano aliado del presidente estadounidense Donald Trump, envió este martes una carta al alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, en la que lo acusa de difundir falsedades sobre el fondo canadiense Brookfield, accionista mayoritario de la concesión Rutas de Lima, al que asesora.

El motivo de la misiva responde al anuncio emitido por el burgomaestre a inicios de 2024, cuando anunció que su administración había denunciado en EE.UU. a Brookfield y que el proceso estaba a cargo de un estudio de abogados en Washington.

“Brookfield compró acciones de Odebrecht en un plazo de tres meses, cuando estaba preso y sentenciado Marcelo Odebrecht [expresidente de la constructora]. La denuncia civil y penal no me corresponde [mencionarla] en estos momentos por estrategia y por defensa. Lo que he hecho es ir a EE.UU. con mi plata y buscar información sobre quién podría defender mejor a Lima, a eso me he enfocado”, declaró en esa ocasión.

“Les estoy ganando. El juez americano no entra en vainas. No se pueden comprar cosas robadas”, agregó en otra entrevista posterior. No obstante, Mack afirmó en su carta que “todos los tribunales arbitrales que han fallado sobre el fondo de las demandas arbitrales (...) no han encontrado evidencia de corrupción ni irregularidades y han fallado a favor” de los peajes.

El exlegislador estadounidense y asesor de Brookfield, Connie Mack, envió una carta al alcalde de Lima, Rafael López Aliaga

“Estas decisiones fueron confirmadas por el tribunal de distrito estadounidense que revisó los dictámenes arbitrales. La Municipalidad de Lima ha perdido en todos los procesos arbitrales y de confirmación”, agregó.

Sostuvo que “Brookfield invirtió en Rutas de buena fe a través de un proceso competitivo y ha sido un administrador responsable de las carreteras urbanas de las que dependen los habitantes de Lima” y que “el Estado peruano incumplió sus obligaciones internacionales al permitir la expropiación (...) y negarse a honrar sus obligaciones relacionadas con las carreteras de peaje” que la firma aún opera.

“No hay motivos para creer que (el fondo) sea objeto de investigación alguna por parte de las autoridades estadounidenses”, señaló el asesor. Además, rechazó cualquier relación entre Brookfield y el abogado Andrew Weissman, y precisó que, aunque la firma ha tratado con Jenner & Block en el pasado, ese estudio no la representa ni ha representado en este caso.

Según Mack, Brookfield ha salido victoriosa en todos los procesos arbitrales contra la Municipalidad de Lima

Mack expresó la disposición de Brookfield para negociar una salida al conflicto, pero exigió un cambio de actitud por parte del equipo legal de la comuna. “Es hora de que la Municipalidad de Lima y sus abogados [...] dejen de difundir conspiraciones y hagan lo mismo”, concluyó la carta.

Según su propia vocería, “Brookfield ha ganado tres procesos arbitrales contra la gestión de López Aliaga y los tribunales rechazaron los intentos de vincular a la empresa con Odebrecht”. Ahora, el fondo busca cobrar 2.700 millones de dólares por el cierre de peajes en la Panamericana Norte, aunque el alcalde ha asegurado que el Estado peruano “no va a pagar nada” de lo que reclama.

La tensión entre López Aliaga y Rutas de Lima se intensificó luego de que esta última incrementara el costo de los peajes de S/ 6.50 a S/ 7.50. Sin embargo, dicha medida fue finalmente anulada por el Poder Judicial. La MML sostiene que la firma ya estaba al tanto de los casos de corrupción vinculados a Odebrecht antes de adquirir acciones en el proyecto.

Para noviembre de 2024, la empresa denunció que no se habían habilitado vías alternas al peaje, tal como lo establece el contrato. En respuesta, el alcalde declaró en enero de este año que retiraría del tablero a Rutas de Lima antes de julio.