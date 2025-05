Censura a Gustavo Adrianzén: 22 congresistas ya firmaron moción para destituir al premier por “papelón” sobre Pataz

Premier anuncia captura de hombre vinculado a masacre de Pataz. | Fotocomposición: Infobae Perú (Camila Calderón)

La desafortunada afirmación del premier Gustavo Adrianzén negando el secuestro de los 13 trabajadores en Pataz, que luego fueron asesinados brutalmente, podría costarle el puesto. La moción de censura en su contra ya reúne 22 firmas de congresistas y solo faltan 11 rúbricas para que sea presentada oficialmente.

"Se recibieron audios que presuntamente daban cuenta de estos secuestros, pero hasta la fecha no tenemos denuncias. (...) No tenemos noticias de que se haya producido el hecho. Patrullas del Ejército y de la PNP están coordinando con las comisarías locales, y se continúa el patrullaje en los puntos críticos del distrito de Pataz. Se ha recibido información extraoficial de terceros no identificados que reiteraría la inexistencia de este hecho”, dijo Adrianzén en conferencia de prensa del 30 de abril.

Cuatro días después, el domingo 4 de mayo, los cuerpos sin vida de los 13 trabajadores fueron hallados en el interior de una mina. Pero no sería hasta más de 24 horas después que el jefe del gabinete se pronunciaría.

Primero lo hizo mediante un tuit con el hashtag “LaMineríaIlegalAsesina” y luego en la rueda de prensa del Gobierno.

En esta nueva oportunidad, Gustavo Adrianzén intentó aclarar su primera declaración. “Tal vez no supe ser claro”, dijo. Dijimos que hemos tomado contacto directo con la compañía y ellos han descartado. Repito, la minera ha descartado que pudiera tratarse de trabajadores de ellos. Esa era la información que nosotros teníamos y, por supuesto, tenemos cómo acreditarlo”, agregó.

Premier se refirió a los señalamientos por poner en duda secuestro de 13 mineros. | RPP

Buscan censurar a Adrianzén

Actualmente se promueven dos mociones de censura: una promovida por el congresista Edward Málaga y otra impulsada por la bancada Podemos Perú.

“El premier tiene estas muertes en su haber y yo creo que le corresponde a él, como han sostenido ya los colegas de Renovación Popular, dar un paso al costado y si no dan paso al costado pues seguiremos promoviendo la moción de censura que está recabando firmas”, dijo Málaga. Su moción acumula de momento 22 firmas.

Otro de los parlamentarios que ha criticado severamente la declaración del premier fue Gladys Echaíz.

“A mí lo que me llama la atención del señor Adrianzén es que siendo el presidente del Consejo de Ministros no esté informado de un hecho tan grave. Que no esté informado teniendo a la inteligencia y a todo el aparato que debe estar con todo los conocimientos, delante de que las cosas ocurran. Por favor. Si vamos a tener un presidente del consejo de ministros que no sabe nada, entonces amerita (la censura)“, dijo

Boluarte defiende a Adrianzén

La presidenta Dina Boluarte defendió la continuidad del presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, en medio de una campaña de recolección de firmas en el Congreso que busca su censura. Durante la conferencia de prensa del último lunes, Boluarte argumentó que el cambio de integrantes del Ejecutivo no resuelve los problemas estructurales del país y puso como ejemplo la destitución del exministro del Interior, Juan José Santiváñez, para ilustrar su punto.

Presidenta reconoció que nada cambió con la salida de Juan José Santiváñez. | RPP

La mandataria expresó su descontento con la salida de Santiváñez, señalando que su reemplazo no ha logrado implementar estrategias efectivas contra la inseguridad ciudadana. “Hace poco censuraron al ministro Juan José Santiváñez, ¿con su salida se solucionó el problema de la inseguridad ciudadana?”, cuestionó Boluarte, dejando entrever que la destitución de funcionarios no ha tenido un impacto significativo en la lucha contra el crimen.

En su intervención, Boluarte también se refirió al reciente crimen ocurrido en Pataz, una provincia de la región La Libertad, como un ejemplo de los desafíos que enfrenta el país en materia de seguridad. La presidenta subrayó que la censura de Adrianzén o de otros ministros no resolverá problemas como este, y pidió al Congreso que evalúe el trabajo del gobierno en su conjunto en lugar de enfocarse en destituciones. “Señores congresistas, el tema del crimen de Pataz no se va a solucionar sacando al premier Adrianzén o censurando a algunos ministros”, afirmó.

La mandataria hizo un llamado al Legislativo para que deje de lado las iniciativas que buscan la censura de miembros del Ejecutivo y, en cambio, se concentre en colaborar con el gobierno para abordar los problemas de fondo que afectan al país. “Es fácil recabar las firmas y censurar, miremos el otro lado de la moneda, todo el trabajo y esfuerzo que se está realizando”, señaló Boluarte, en un intento por destacar los esfuerzos de su administración.