Vania Bludau marca distancia con Mario Irivarren tras ser consultada por video viral: “Lo tengo bloqueado de todo”

El nombre de Vania Bludau se encuentra en el ojo público después que Alejandra Baigorria y Mario Irivarren protagonizaran un video donde se les ve conversando sobre un posible encuentro con la morocha, a espaldas de Onelia Molina.

“Dile que le llamo mañana”, se le escucha decir a Mario Irivarren, en referencia a su expareja, con quien tuvo una polémica ruptura.

Pese a que Vania Bludau ha optado por mantenerse al margen de la situación y pedir a través de sus redes que no la involucren, Amor y Fuego no dudó en abordarla y consultarle sobre lo ocurrido.

En un inicio, la exchica reality marcó distancia y aseguró que su permanencia en nuestro país es por trabajo y hasta incluso no pensaba ir a la fiesta del matrimonio de su amiga.

“Yo he venido a Perú a trabajar en El Gran Chef y nada más. Fui al matrimonio de mi amiga y eso que iba a ir al matrimonio nada más, no a la fiesta y mira todo lo que pasó”, mencionó al inicio.

Pese a la insistencia del reportero para que se pronuncie sobre el tema, Vania explicó que ella no tenía nada que ver, pues nunca habló en ese momento y solo fue mencionada.

“No te puedo decir más. ¿Yo salgo hablando en uno de los videos? No, cierto. No soy la indicada para hablar. No, (me sentí incómoda) es el matrimonio de una de mis mejores amigas, yo fresh", agregó en su descargo.

Finalmente, sobre la posibilidad de entablar una conversación con Mario Irivarren luego de haberse separado, Vania lo negó tajantemente y afirmó que está completamente bloqueado. “No, lo tengo bloqueado de todo”, finalizó la modelo.

Vania Bludau marca distancia con Mario Irivarren.

¿Qué dijo Alejandra Baigorria sobre la conversación?

A través de una entrevista con la Chola Chabuca, para el programa Esta Noche, Alejandra Baigorria explicó qué le dijo a Mario Irivarren. En principio, aclaró que jamás hablaron de un posible encuentro con Vania Bludau, solo le expresó lo incómoda que estaba con la situación, ya que su mejor amiga y el chico reality estaban en la misma ronda donde estaban bailando.

“Yo le digo a Mario: ‘atrás está Vania y no sé qué hacer’, porque estaba Onelia y él con Vania no terminaron bien. Para todos era incómodo. Se sentía una atmósfera tensa”, explicó para América TV.

Alejandra Baigorria envía mensaje a Onelia Molina y recalca su amistad con Vania Bludau.

Alejandra Baigorria señaló que solo dijo esas palabras con la intención de recibir el apoyo de Mario Iirivarren, pues no quería que nadie se sienta incómodo. “Meter a un tercero en una relación de dos está de más. Siempre quieren buscar al culpable, pero si analizan las cosas como son, me parece una ridiculez”, dijo.

“Yo no tengo nada que ver. Fue una conversación de amigos. No hay nada de malo. Ya es algo personal de ellos como pareja que tienen que resolver”, acotó la rubia, remarcando que será la última vez que hable del tema.

Alejandra Baigorria responde sobre conversación con Mario Irivarren. Video: Esta Noche

Mario Irivarren le pide perdón a Onelia Molina tras video viral

El pasado 28 de abril, Mario Irivarren se tomó unos minutos de su programa Good Time para referirse al polémico video que protagonizó con Alejandra Baigorria. El modelo inició pidiendo perdón a su pareja Onelia Molina, con quien actualmente se encuentra distanciado.

“Lo primero que corresponde es pedirle las disculpas del caso a Onelia, creo que es la persona más afectada en esta situación sin tener culpa alguna”, mencionó.

Mario Irivarren molesto por el ampay que le hicieron entrando a la casa de Onelia Molina. (Foto: Captura de IG)

Asimismo, señaló que se sentía mal por la forma en que se comportó y aceptó que falló a su enamorada, pues no le fuel leal. “Siento que toda esta situación la pone en una situación muy incómoda y eso es lo que más me duele y lo que más me afecta, siento que le fallé y es algo que me duele muchísimo. Yo la quiero mucho y lo único que quiero es hacerla pasar por ese tipo de situaciones. Las disculpas desde lo más profundo de mi corazón”, agregó en su discurso, con la voz entrecortada.

En otro momento, explicó por qué le dijo a Alejandra Baigorria que llamaría a Vania Bludau. Según el chico reality, solo quería ‘cerrar el ciclo’ con su expareja.

“Siempre he pensado que sería bueno que en algún momento se dé esa conversación con Vania como para cerrar el ciclo de lo que pasó de los problemas del pasado, es de conocimiento público, que terminamos en malos términos y todos lo saben”, explicó.

Mario Irivarren se disculpa con Onelia Molina tras video viral sobre Vania Bludau: “Le fallé y me duele muchísimo” | Good Time / YouTube

“Siento que cuando el tiempo pasa y las heridas sanan, es bueno tener esa conversación para tener un cierre, las heridas del pasado, los rencores y que todos aquellos sucesos quedaron atrás”, agregó Mario, remarcando que su intención no era mala, “pero son consiente que la manera en que se dieron las cosas estuvo mal, estuvo mal en tiempo, en forma”.

“Estábamos en la fiesta, yo estaba muy tomado, con la euforia y la ca*** no hay más vueltas que darle, asumo las consecuencias de mis actos y reconozco que la ca** por más que la intención no era otra”, concluyó.

Onelia Molina no perdonaría a Mario Irivarren y se enfocaría en su salud mental. (Foto: Captura de IG)