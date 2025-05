Magaly Medina celebra el santo de Alfredo Zambrano con una velada especial: “Un cumpleaños diferente”

Magaly Medina celebró así el cumpleaños de Alfredo Zambrano | Instagram/@magalymedinav

Alfredo Zambrano, esposo de la presentadora de televisión Magaly Medina, celebró su cumpleaños este viernes 2 de mayo con una íntima y emotiva sorpresa. La periodista, quien conduce ‘Magaly TV La Firme’, organizó una velada especial para su marido, demostrando el amor y la felicidad que caracteriza su matrimonio. Tras finalizar su programa, ambos se dirigieron a un restaurante en San Isidro, donde se encontraron con amigos cercanos para compartir una agradable cena.

El establecimiento es propiedad del músico peruano Patricio Suárez Vértiz, quien además de ser anfitrión, ofreció un espectáculo musical exclusivo para los asistentes. La noche, llena de buena comida y risas, alcanzó un momento culminante cuando Alfredo Zambrano, quien también es tenor, subió al escenario para sorprender a su esposa y a los presentes con su talento vocal.

Emocionada por el gesto, Magaly Medina no dudó en grabar el momento y compartirlo con sus más de 2 millones de seguidores en redes sociales, publicando el video con un cariñoso mensaje: “Un cumpleaños diferente”.

Durante la velada, los invitados disfrutaron de música en vivo y una íntima presentación de Patricio Suárez Vértiz, quien también participó en la celebración. El evento tuvo lugar en el primer Audio Café Club de Sudamérica, un espacio único que brindó un ambiente especial para este memorable encuentro.

Magaly Medina desmiente crisis

Magaly Medina volvió a defender a su esposo, Alfredo Zambrano, ante las especulaciones sobre su relación. Desde su matrimonio, la pareja ha enfrentado críticas y recientemente fueron objeto de rumores debido a la supuesta distancia entre ellos. Para celebrar sus 62 años, la ‘Urraca’ decidió salir de Lima el fin de semana anterior al 31 de marzo, acompañada de amigos, amigas y familiares. Sin embargo, la gran ausencia fue la de su esposo, lo que generó comentarios sobre una posible crisis.

Los rumores se intensificaron cuando el programa ‘Amor y Fuego’ mostró que Alfredo Zambrano, mientras su esposa estaba de viaje, salió a un bar con el alcalde de Miraflores, Carlos Canales, y luego fue visto en un karaoke en El Polo, conocido por ser promovido por Andrés Hurtado. A pesar de las especulaciones, Magaly Medina se mostró junto a su esposo en un almuerzo de cumpleaños, aunque las dudas continuaron.

El 12 de abril, la conductora usó sus redes sociales para despejar los rumores. En sus historias de Instagram, Magaly Medina compartió un momento en una fiesta lujosa con su esposo y aprovechó para responder a los comentarios negativos: “Para los que andan extrañando las fotos con mi esposo”, dijo mientras brindaban. Con este gesto, dejó claro que su matrimonio sigue fortalecido, demostrando que, a pesar de las críticas, ambos continúan juntos y felices.

¿Cuántos hijos tiene Alfredo Zambrano?

Silvana Zambrano, hija única de Alfredo Zambrano, esposo de Magaly Medina, ha logrado captar la atención en las redes sociales, a pesar de no ser una figura pública en el mundo del espectáculo. A través de sus cuentas en TikTok e Instagram, la joven estudiante ha compartido con sus seguidores su vida en Estados Unidos, donde se encuentra cursando una maestría en Psicología.

“Magaly me conoce desde yo tengo doce años. Me ha visto crecer, nos conocemos hace muchísimo tiempo y con el tiempo, el cariño fue creciendo. Yo veo papá demasiado feliz y no hay nada mejor para mí que esté bien y tranquilo con una mujer que suma un montón en su vida”, mencionó Silvana Zambrano en su plataforma sobre la conductora de televisión.

Silvana Zambrano junto a su padre y Magaly Medina.