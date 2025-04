Janet Barboza y Valeria Piazza se enfrentan en vivo: “Déjame terminar, tú hablaste y no te interrumpí”

Janet Barboza y Valeria Piazza se enfrentan en vivo por escándalo de Alejandra Baigorria: “Déjame terminar, tú hablaste y no te interrumpí”. Video: Ric La Torre.

El set del programa ‘América Hoy’ fue escenario de una tensa discusión en vivo entre Janet Barboza y Valeria Piazza, luego de que se abordara nuevamente el escándalo mediático que involucra a Alejandra Baigorria, Mario Irivarren y Vania Bludau.

Todo comenzó cuando Barboza lanzó fuertes críticas hacia Baigorria por, presuntamente, haber incitado un reencuentro entre su excompañero de reality y su mejor amiga, Vania, lo cual generó incomodidad en su entorno y habría contribuido a una crisis con Onelia Molina, pareja actual de Irivarren.

Janet no se guardó nada y, fiel a su estilo frontal, cuestionó con severidad el papel que jugó la empresaria durante los días previos a su matrimonio con Said Palao.

“¡Pésimo! Qué mal”, expresó sobre las acciones de Alejandra Baigorria, afirmando que fue ella quien abrió la puerta a la polémica al deslizarle a Mario que Vania estaba detrás suyo en la fiesta.

“Hace muy mal, Alejandra, hace pésimo, porque primero no quería invitar a Onelia... y luego le desliza a Mario Irivarren, detrás tuyo está Vania y no sé qué hacer”, sostuvo Barboza, dejando entrever que la intención no fue inocente.

Janet Barboza vs. Valeria Piazza

Fue en ese momento que Valeria Piazza, quien ha regresado como coconductora al espacio matutino, intervino para mostrar su desacuerdo. “No, yo no lo siento así”, dijo de forma serena, intentando ofrecer otra perspectiva.

¿Mario Irivarren y Alejandra Baigorria causan revuelo por planear encuentro con Vania Bludau? (Farándula Lorcha)

Sin embargo, su comentario fue interrumpido de inmediato por una contundente Janet: “Déjame terminar, tú hablaste y no te interrumpí”, lanzó sin filtros, generando un evidente momento de incomodidad en el estudio.

Piazza, sorprendida, solo atinó a decir: “Es que ahí sí hay un error”, acompañando su frase con una sonrisa discreta que no ocultó la tensión.

Barboza retomó la palabra con firmeza, desestimando también la explicación que Mario Irivarren había dado en su programa digital ‘Good Time’, donde aseguró que su intención al buscar a Vania era simplemente “cerrar ciclos”.

Para Janet, esta justificación no tiene sentido y refleja una forma errada de entender el proceso de sanación emocional.

“Luego Mario dice, la llamo más tarde o la voy a llamar. Aquí, por favor, cuando alguien quiere cerrar el círculo, lo cierra cada uno de nosotros. Te alejas de lo que te hace daño, te alejas de lo que te hace mal. Entonces, tú cierras el círculo. Yo no me imagino a Mario Irivarren sentadito con Vania Bludau, agarrados de la mano, mirándose frente a frente diciendo ‘vamos a cerrar el círculo’. No seamos bobos”, afirmó con ironía.

Tensión entre Janet Barboza y Valeria Piazza.

Al tomar la palabra nuevamente, Valeria Piazza ofreció un punto de vista más conciliador, asegurando que no veía en Alejandra una intención de reconectar a los exnovios, sino más bien una reacción incómoda frente a una situación difícil de manejar.

“La señora Janet dice que Alejandra lo hizo para juntarlos, yo lo que sentía era que Alejandra estaba incómoda con la situación... Creo que Alejandra lo hizo de ‘no sé qué hacer porque esta situación es incómoda, tengo a Vania atrás’, no para que Mario y Vania se junten”, explicó la ex Miss Perú.

Barboza, sin ánimo de continuar el debate, concluyó con una frase que cerró la discusión sin ceder terreno: “Cada uno tiene su lectura”.

La luna de miel de Alejandra Baigorria y Said Palao

Mientras tanto, Alejandra Baigorria y Said Palao decidieron desconectarse de la polémica mediática y disfrutar de su luna de miel en destinos como Turquía. Alejandra se pronunció en Instagram dejando claro que no dejará que las críticas opaquen su felicidad: “No me importa lo que diga el mundo entero, esta boda fue mágica”.

Según reveló ‘Magaly TV La Firme’, la pareja también planea visitar Francia, uno de los destinos que Said Palao habría confirmado antes del matrimonio. Además, en su lista de regalos de boda incluyeron tours por París, Roma y Venecia, lo que indica que el itinerario podría continuar por estas emblemáticas ciudades europeas.

Alejandra Baigorria y Said Palao viajan de luna de miel a Turquía. Video: Instagram Said Palao.

Ethel Pozo aconseja a Onelia Molina

Sin embargo, el escándalo aún resuena en el entorno del espectáculo. En medio de todo, Onelia Molina, visiblemente afectada, se quebró en vivo en ‘Esto es Guerra’, negándose a hablar del tema y asegurando: “No me siento bien actualmente, por respeto a mí y a mi familia no quiero que me vean así”.

Ethel Pozo también expresó su apoyo a Onelia, pidiéndole que se valore y recordando que Vania Bludau, en su momento, acusó a Irivarren de agresión. “Eres bella por dentro y por fuera, mereces que te quieran bien”, afirmó la conductora, sumándose a las voces que cuestionan la conducta del chico reality.

La conductora también cuestionó que Irivarren al disculparse señale que “quería” mucho a Onelia, pero nunca afirmó que la “amaba”.

“Yo creo que ella se la jugó por Mario, porque recordemos que, en su momento, Vania Bludau a quien dice (Mario) que va a llamar al día siguiente, dijo públicamente que había sufrido de agresión física. Entonces, esta relación terminó pésimo, no habría nada que cerrar círculos, y luego Onelia le da la confianza, se enamora... a mí lo que yo siento es que me da mucha pena Onelia”, comentó Ethel.