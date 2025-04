Elecciones 2026: Abogado de Andrés Hurtado se integra a APP como vocero y defensor legal, y no descarta postulación

Elio Riera, abogado de Andrés Hurtado y exdefensor de Alberto Fujimori, se unió al partido Alianza para el Progreso (APP) y asumirá los roles de vocero y abogado

El abogado Elio Riera, actual defensor legal del expresentador de televisión Andrés Hurtado, se unió este miércoles al partido Alianza para el Progreso (APP), liderado por el gobernador de La Libertad, César Acuña.

El letrado, quien anteriormente patrocinó al exdictador Alberto Fujimori, ocupará los cargos de vocero y abogado de la agrupación, “con miras a fortalecer su estrategia política rumbo a las elecciones generales de 2026″.

“He recibido una invitación del señor César Acuña, la cual agradezco, y la recibo con mucha expectativa. Han sido semanas de coordinaciones, básicamente de poder alinear puntos estratégicos importantes relacionados con la visión política del país”, declaró en una entrevista con Infobae Perú.

Agregó que aún resulta prematuro definir si postulará para diputado o senador, aunque no descartó esa posibilidad. “Por el momento he aceptado la invitación, no descarto poder acceder a una postulación eventualmente. Recordemos que aún faltan inscripciones respectivas, pero estamos por un camino para ejercer la defensa política y legal de APP”, mencionó.

La afiliación de Riera ocurre en la misma semana en que el programa Cuarto Poder reveló que el Congreso designó a Jacqueline Yessenia Lozano Millones, “hija política” de Acuña, como jefa del Centro de Modalidades Formativas y que, pese a que la allegada solo cuenta con el grado de bachiller en Derecho, percibe un sueldo superior a los 19 mil soles mensuales.

Además, el medio La Encerrona informó que Lozano Millones habría incurrido en plagio en su tesis de 2012, con la que obtuvo el título de abogada en la Universidad Señor de Sipán, institución de propiedad de Acuña.

Consultado por este caso, el abogado afirmó que su labor como vocero legal del partido comenzó hoy. “Lo que puedo adelantar es que toda respuesta siempre será en el marco de la legalidad. Entiendo que por el momento es una investigación periodística, tenemos que analizarla. En el caso concreto, es relevante y analizar. Oportunamente, hablaremos”, expresó.

También evitó confirmar si ejercerá la defensa del expresidente Pedro Castillo, quien enfrenta un juicio oral por el intento de golpe de Estado en 2022. “Por una estrategia procesal, no puedo adelantar opinión de ello. Sí puedo hacer referencia que considero que no existe delito sobre el expresidente. Mantengo mi solidaridad con él, pronto habrá novedades sobre la defensa procesal”, declaró.

Finalmente, al ser preguntado si su afiliación a APP afectará su relación profesional con otros clientes, respondió de manera enfática. “Mientras que no exista ninguna limitación legal, representaré a las personas que confían en mí y mi defensa, es lo que me corresponde. Cuando exista una limitación legal, evidentemente seré el primero en dar un paso al costado”, concluyó.

¿Cuándo se conocerán los candidatos al Congreso?

No solo en el caso del Congreso, sino también para el resto de candidaturas como la presidencial y la del Parlamento Andino, la fecha clave es el próximo 11 de febrero del 2026. Esa, según el cronograma del Jurado Nacional de Elecciones, es la fecha límite para la publicación de fórmulas y listas de candidatos admitidas, además de ser la fecha límite para la renuncia de candidatos y retiro de listas

En adelante, las siguientes fechas de interés son:

26 de febrero - Fecha límite para resolver exclusiones y tachas en primera instancia

13 de marzo - Fecha límite para resolver apelaciones sobre exclusiones y tachas

14 de marzo - Fecha límite para que las candidaturas queden inscritas

Al final del periodo de tachas, los peruanos finalmente podrán saber cuál es la lista real de los candidatos para las elecciones en las siguientes fechas:

12 de abril - Día de elecciones (primera vuelta)

7 de junio - Día de elecciones (segunda vuelta)