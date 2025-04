Rodrigo González revela la radical decisión que tomó Alejandra Baigorria con su hermana Thamara por golpear a su madre. | Amor y Fuego.

Una inesperada polémica ha ensombrecido la reciente boda de Alejandra Baigorria y Said Palao. Según revelaron los conductores del programa ‘Amor y Fuego’, Thamara Medina, hermana de la empresaria, protagonizó un violento episodio al agredir físicamente a su propia madre, Verónica Alcalá, durante la celebración del matrimonio.

Rodrigo González, conocido como ‘Peluchín’, contó que la actitud de Thamara indignó profundamente a Alejandra, quien tomó la radical decisión de dejar de seguirla en redes sociales. “Lo cierto es que Alejandra Baigorria, según nos dicen, hasta la ha dejado de seguir. Está muy decepcionada por lo sucedido en su boda”, indicó el conductor.

De acuerdo con la información brindada en el programa, Alejandra Baigorria no habría estado al tanto de la agresión ocurrida entre su madre y su hermana durante la celebración, ya que sus familiares habrían optado por ocultarle el incidente para no arruinarle el día más importante de su vida. “Ella no sabía nada. De repente para no arruinarle el momento, los familiares decidieron ocultárselo, pero la verdad salió a la luz”, señaló ‘Peluchín’.

Verónica Alcalá, madre de Alejandra Baigorria, sufre brutal agresión de su hija Thamara en plena fiesta de matrimonio. Captura Tv - Amor y Fuego.

Por su parte, Gigi Mitre también se pronunció con firmeza sobre el lamentable hecho, calificándolo como uno de los más impactantes que ha visto en televisión. “No pensó ni en su madre, ni en su hermana, ni en lo importante que era este día para Alejandra. A pesar de que siempre ha dicho que su hermana es como una segunda madre para ella, por la diferencia de edad. Qué fuertes imágenes que he visto”, expresó.

La actitud de Thamara ha generado una ola de indignación en redes sociales, donde muchos seguidores de Alejandra han mostrado su apoyo a la empresaria y lamentan que un hecho tan grave haya empañado una fecha tan especial. Hasta el momento, ni Thamara Medina ni Verónica Alcalá se han pronunciado públicamente sobre el incidente, mientras que Alejandra ha optado por el silencio.

Esta nueva controversia familiar se suma al ya comentado episodio protagonizado por Patricio Parodi, quien también fue agredido por un familiar de la novia durante la misma celebración. La boda, que debía ser un momento inolvidable de amor y unión, terminó marcada por la violencia y el escándalo.

¿Por qué Thamara Medina agredió a su madre, Verónica Alcalá?

Durante la boda de Alejandra Baigorria y Said Palao, un episodio familiar generó gran conmoción en redes sociales. Thamara Medina, hermana de la empresaria, protagonizó un altercado con su madre, Verónica Alcalá, en plena celebración. Las imágenes difundidas por el portal Instarándula muestran a Thamara bailando de manera efusiva junto a una amiga, con una copa en mano y en aparente estado de ebriedad, mientras su madre la observa con una mezcla de preocupación y ternura.

En el video, se aprecia cómo Verónica se acerca primero a la amiga de su hija para susurrarle algo al oído y, acto seguido, abraza a Thamara intentando hablarle con seriedad. Aunque el momento no muestra claramente la agresión, este habría sido el contexto previo al tenso episodio que luego trascendió. La situación ha generado numerosas reacciones en redes, donde muchos critican el comportamiento de Thamara, lamentando que un día tan especial para la familia Baigorria haya sido opacado por un conflicto de esta naturaleza.