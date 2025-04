Regidor de La Victoria, militante de APP, es investigado por recibir S/ 10 mil a cambio de agilizar licencia de construcción

Audio en el que se implica a Félix Flores con la entrega de 10 mil soles. | Panorama

La Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios inició una investigación preliminar contra un regidor del distrito limeño de La Victoria, por su presunta implicación en un caso de corrupción. Se trata de Félix Flores, activo militante de Alianza para el Progreso (APP), acusado de recibir S/ 10 mil para agilizar una licencia de construcción.

El Ministerio Público ha dispuesto una serie de diligencias preliminares para esclarecer los hechos. Entre las acciones programadas se incluyen la recopilación de documentos relacionados con el trámite de la licencia, la toma de declaraciones a los involucrados y la verificación de posibles pruebas que respalden la denuncia.

El caso se aperturó tras la difusión de un reportaje en Panorama, donde uno de los testigos lo grabó exigiéndole que devuelva o cumpla con otorgar la licencia, ya que fue multado por el municipio. Este hombre, quien actuó como intermediario entre el regidor y un vecino que solicitaba el permiso, aseguró que el dinero fue entregado con la promesa de agilizar el trámite, pero la licencia nunca fue otorgada.

De acuerdo con el testimonio presentado al dominical, Flores Moreno habría afirmado tener los contactos necesarios dentro de la municipalidad para gestionar la licencia. Sin embargo, desde marzo de 2024, el compromiso no se cumplió, lo que ha generado tensiones entre el testigo y su vecino, quien ahora exige la devolución del dinero. “Él se comprometió a sacarle una licencia de construcción a mi vecino. Le dijo que estaba en toda la facultad de hacer y que tenía conocidos en la Municipalidad de La Victoria. Y no cumplió su prometido desde marzo del 2024. Lo que pienso es que él no tenía ningún contacto”, declaró.

Regidor de La Victoria investigado por coima. | Fotocomposición: Infobae Perú

El testigo también señaló que el inmueble en cuestión ya ha sido multado por la municipalidad debido a la falta de la licencia requerida. Según Panorama, se pudo verificar que la propiedad fue sancionada por no contar con el permiso legal necesario para realizar actividades de construcción. Ante esta situación, el hombre que prefirió mantener su identidad en resguardo manifestó su intención de llevar el caso ante la Fiscalía, argumentando que el regidor no cumplió con lo prometido y que el dinero no ha sido devuelto.

En la grabación, el testigo le reclama al regidor por la falta de solución al problema, mencionando que la madre del vecino afectado había acudido a exigir respuestas. “Hoy día vino la madre de mi pata, ¿cuándo vas a solucionar el problema? La señora viene a hacer el problema. Lo que pasa es que ya lo multaron y el hombre me está reclamando a mí, porque le han puesto una multa”, se escucha en el audio.

En respuesta, el funcionario municipal se muestra al tanto del problema e indica que lo revisará. “Voy a consultar en la tarde para que me den el expediente, para ver por qué le han puesto. [...] Se había quedado que no quería nada. Entonces, si le ponen por no tener, no entiendo. Voy a coordinar para que hagan la devolución”, menciona al ser reclamado por el dinero.

“Está bien, pero si no quería había que devolverle el dinero, lo que había dado. Tú quedaste en manejar todo eso y ahora el pata se me prende a mí. Yo estoy incómodo con esta vaina, a mí me molestan a cada rato. Quedaste en octubre devolverle, ya estamos enero”, contestó el testigo.

Captura del video

Consultado por el programa, el funcionario municipal se mostró esquivo y bastante incómodo con las preguntas. Al ser preguntado sobre su voz, indicó “se supone que ustedes han averiguado todo” e insistió que desconoce el caso por el que ahora es investigado.