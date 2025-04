Macarena Vélez defiende a Onelia Molina tras polemico video de Mario Irivarren con Alejandra Baigorria: “Brilla bebé”

Onelia Molina apoya mensaje contra Mario Irivarren tras video viral sobre Vania Bludau. TikTok.

En un evento que reunió a figuras del mundo del entretenimiento, la boda de Alejandra Baigorria y Said Palao no solo fue un momento para celebrar el amor entre la pareja, sino también el escenario de una nueva controversia que involucró a varias figuras del medio.

Entre los asistentes al matrimonio, una de las más comentadas fue Onelia Molina, quien asistió acompañada de su novio, Mario Irivarren, y fue parte de una conversación que se viralizó en redes sociales.

Como se recuerda, en TikTok se viene viralizando un video de Ale e Irivarren bailando y compartiendo en la boda. En un momento, se escucha a la anfitriona mencionar a Vania Bludau, todo esto en presencia de Onelia, actual pareja de Irivarren.

Macarena Vélez no dudó en opinar del vestido Onelia Molina para el matrimonio de Alejandra Baigorria y Said Palao. Infobae Perú / Captura @DIR9CfaSqra

En medio de este escándalo, Macarena Vélez no dudó en comentar sobre el matrimonio de su expareja de Said Palao y mostró un gesto de apoyo a su amiga Onelia, que no pasó desapercibido para sus seguidores y seguidores del programa.

Macarena, quien ha sido muy cercana a Molina desde sus inicios en la televisión, decidió mostrar su respaldo incondicional hacia ella y lejos de opinar del matrimonio en sí, opinó del bello vestido celeste de su amiga.

A través de sus redes sociales, la odontóloga de profesión compartió varias fotografías del evento, en las que aparecía con Mario y otros amigos, disfrutando de la fiesta. Sin embargo, lo que más llamó la atención de sus seguidores fue el comentario que Macarena Vélez dejó en la publicación de su amiga.

“Preciosa bebé, brilla”, escribió la exintegrante de ‘Combate’ junto a un corazón rojo, palabras que dejaron su respaldo hacia Molina. Eso no quedó ahí, pues la modelo también dejó ver lo agradecida que estaba por el apoyo de su amiga: “Bebé, hermosa”, escribió, destacando la cercanía entre ambas.

Usuarios reaccionan a comentario de Macarena Vélez en apoyo a Onelia Molina: “Como siempre echándole más leña al fuego”

La publicación de Macarena Vélez en Instagram, en la que mostró su apoyo a Onelia Molina tras la reciente polémica desatada en la boda de Alejandra Baigorria y Said Palao, generó una ola de reacciones en las redes sociales.

La exintegrante de Combate, quien dejó un mensaje cariñoso hacia su amiga por el vestido que lució en el matrimonio, no imaginaba que su comentario sería un catalizador para más controversia, sumando críticas por parte de muchos usuarios.

Inmediatamente, los usuarios comenzaron a comentar en la publicación, criticando a Vélez por involucrarse en una situación que, para muchos, ya estaba bastante cargada. “La que faltaba”, fue uno de los primeros comentarios que dejó claro el descontento de algunos seguidores. Otros usuarios no dudaron en señalar que la expareja de Said Palao solo estaba “echándole más leña al fuego”. Los comentarios seguían en una tónica similar, sugiriendo que Macarena estaba haciendo crecer la polémica y volviendo más tensa la situación entre Onelia, Mario Irivarren y las figuras involucradas en el escándalo.

“Hasta cuando vas a seguir dando que hablar, Said ya está bien casado con Alejandra y no quiere saber de ti”, “Aprende a respetar una relación, de manera ‘solapa’ quieres hacerte notar”, agregaron otros comentarios.

“Jajaja ahora no puede comentar de verdad. Están mal y bien tóxicas”, “Ya se casó Said, supéralo”, escribió otro seguidor, con un tono sarcástico y crítico hacia las reacciones tanto de Macarena como de Onelia.

Macarena Vélez - Said Palao