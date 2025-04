Los mejores filmes de Netflix Perú para ver en cualquier momento

Estos son los títulos más buscados por los suscriptores de Netflix. (Infobae)

La primera proyección fílmica de la historia tuvo lugar el 28 de diciembre de 1895 en París, un evento histórico que fue presenciado por 35 personas y que estuvo a cargo de los hermanos Lumière. En el nuevo milenio, muy lejano a esa época, la forma de hacer y mirar el cine se ha transformado totalmente, prueba de ello es Netflix.

En comparación, ahora no es necesario acudir a una plaza o al cine para disfrutar de los filmes, pues con el avance de la tecnología y la llegada de las plataformas por streaming han sido muchas las ventajas que han obtenido los amantes del cine, como el hecho de disfrutar de tramas y géneros diversos al alcance de un clic y sin necesidad de estarse preguntando cómo descargar un video de Facebook.

Actualmente no sólo hay disponibles 500 películas y de un minuto de duración, como en aquellas épocas, sino que Netflix y sus competidoras cuentan con un amplio catálogo de producciones, por lo que el dilema ahora es qué títulos ver.

No obstante, en esta ola de novedades hay películas que han logrado destacar y posicionarse en el gusto del público.

A continuación el listado de las más populares

1. Estragos (Havoc)

Después de que un robo de drogas tenga consecuencias fatales, un policía lucha contra el submundo criminal de una ciudad corrupta para salvar al hijo de un político.

2. iRehén (iHostage)

Un hombre armado atraca una tienda Apple en el centro de Ámsterdam y a la policía le toca resolver una situación delicada.

3. Pánico en el tren bala (新幹線大爆破)

El pánico cunde en un tren bala hacia Tokio que explotará si viaja por debajo de 100 kmh y las autoridades emprenden una carrera contrarreloj para salvar a los pasajeros.

4. Inexplicable (Inexplicável)

Cuando a un niño de 8 años apasionado por el fútbol es diagnosticado con una enfermedad muy grave, su familia necesita fuerza y fe para afrontar las complicaciones de la enfermedad

5. El pájaro loco: La película

Lance Walters es un abogado divorciado que decide irse a vivir con su hijo y su nueva novia a una casa de ensueño en un bosque situado en las montañas. Sin embargo, allí descubrirá que para construir su hogar deberá cortar un árbol en el que vive un pájaro carpintero, contra el que empezará una guerra para decidir quién se quedará con el lugar.

6. Los dos Papas (The Two Popes)

Es el año 2012. Frustrado por el rumbo que está tomando la iglesia, el cardenal Bergoglio solicita el permiso del Papa Benedicto para retirarse. Sin embargo, el Papa Benedicto convocará a su crítico y futuro sucesor en Roma. Entre ambos se sucederán extensas charlas para buscar posturas en común. Tras los muros del Vaticano, habrá un profundo debate entre la tradición y el progreso, con el objetivo de forjar un futuro para los millones de fieles católicos de todo el mundo. Además, Benedicto revelará un secreto que sacudiría los cimientos de la iglesia católica, ya que sorprendió al mundo cuando anunció que renunciaba al pontificado de la Iglesia. Esta película que dirige el brasileño Fernando Meirelles es una mirada íntima a un momento histórico clave para la Iglesia católica.

7. Náufrago

Chuck Noland, un ejecutivo de la empresa multinacional de mensajería FedEx, se ve apartado de su cómoda vida y de su prometida a causa de un accidente de avión por el que queda aislado de la civilización en una remota isla tropical. Único superviviente y solo en la isla, tras cuatro años de subsistencia Chuck aprende todas las técnicas de supervivencia mientras sufre la tortura de la soledad. La solución: arriesgar la vida adentrándose mar adentro.

8. El ladrón de joyas (Jewel Thief - The Heist Begins)

Un poderoso mafioso contrata a un ladrón de joyas para robar el diamante más inaccesible del mundo: el Sol Rojo. Pero su golpe maestro sufre un giro inesperado. Las sorpresas y alianzas imprevistas de esta frenética y caótica aventura la convierten en un juego mortal de engaño y traición.

9. Siete días y una vida (Life or Something Like It)

Lanie Kerrigan (Anglina Jolie) es una reportera que ve el mundo y a sí misma de color de rosa. Tiene una casa perfecta, un trabajo que adora, un novio encantador y un completo y maravilloso guardarropa. Pero cuando se embarca en su viaje personal, su estilo refleja los dramáticos cambios que ha de afrontar y a los que al principio se resiste. Una situación inesperada y definitiva le hará cambiar radicalmente sus valores y prioridades de su vida

10. Deep Impact

El descubrimiento de un meteorito que viene en dirección a la Tierra a gran velocidad pone a toda la Humanidad en estado de alerta. Las naciones de todo el mundo preparan planes para tratar de salvar al mayor numero de personas y de especies animales posibles.

*Algunos títulos pueden repetirse en el ranking debido a que son diferentes episodios, temporadas o entregas, asimismo, podrían no traer descripción porque la plataforma no las proporciona.

El éxito de Netflix que redefinió el streaming

Por sus series y películas, Netflix se ha convertido en el rey del streaming. (REUTERS/Dado Ruvic)

Netflix ha revolucionado la industria del entretenimiento desde su incursión en el streaming, pasando de ser un servicio de alquiler de DVDs a convertirse en una plataforma líder con millones de suscriptores en todo el mundo. Con una estrategia orientada a la producción de contenido original, ha lanzado exitosas series y películas que han captado la atención del público y la crítica, estableciendo nuevos estándares en la producción audiovisual.

Además de su impacto en el mercado estadounidense, Netflix ha ampliado su oferta internacional, produciendo y distribuyendo contenido en diversos idiomas y formatos. Esta expansión ha permitido que historias locales lleguen a una audiencia global, promoviendo la diversidad cultural y enriqueciendo el catálogo de la plataforma con una amplia variedad de géneros y estilos narrativos.