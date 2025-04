System of a Down en el Nacional: Metropolitano y Corredor Azul ampliarán sus horarios para facilitar retorno de asistentes al concierto

ATU extendió horarios de servicios de transporte público para beneficio de los asistentes del concierto de System of a Down en el Estadio Nacional.

Este domingo 27 de abril, el Estadio Nacional de Lima será testigo de un evento histórico: la primera presentación en Perú de System of a Down, la icónica banda armenia-estadounidense.

Con más de 30 años de trayectoria, la agrupación liderada por Serj Tankian ha marcado

generaciones con su estilo único que fusiona metal, rock progresivo y sonidos experimentales. Temas como “Chop Suey!”, “Toxicity” y “Aerials” se han convertido en himnos para sus seguidores en todo el mundo.​

La gira “Wake Up! Stadium Tour” marca el regreso de la banda a Sudamérica después de una década. Tras su paso por Bogotá, Colombia, el grupo se presentará en Lima antes de continuar su recorrido por Chile, Argentina y Brasil .

Este esperado concierto ha generado gran expectativa entre los fanáticos peruanos, quienes han esperado más de 20 años para ver a la banda en vivo.​

System of a Down llegará a Perú por primera vez.

Retorno seguro, garantiza la ATU

Para garantizar el retorno seguro de los asistentes, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) anunció la ampliación del horario del Metropolitano y el Corredor Azul hasta la medianoche de este domingo.

Estas medidas buscan facilitar la movilidad de los miles de fanáticos que se congregarán en el Estadio Nacional hasta altas horas de la noche.

El Metropolitano, con su estación Estadio Nacional, ofrecerá transporte hacia el norte y sur de la ciudad, mientras que el Corredor Azul conectará distritos como Miraflores, Barranco y el Rímac. Estas rutas adicionales permitirán a los asistentes regresar a sus hogares sin inconvenientes, incluso en horas nocturnas.​

Si bien no se especificaron las rutas y líneas que operarán en horario especial, habitualmente estos servicios funcionan hasta las 10:00 p.m. El Metropolitano ofrece una ruta que conecta Carabayllo y Chorrillos en ambos sentidos, mediante las líneas A, B, C y diversos servicios expresos. Por otro lado, el Corredor Azul opera entre San Juan de Lurigancho y el Rímac hasta Miraflores, también en ambos sentidos.

“¡Este domingo, no te preocupes por el regreso a casa! Tras el concierto de System of a Down, el Corredor Azul y el Metropolitano extenderán su servicio hasta la medianoche”, indicaron a través de sus redes sociales.

Las puertas del Estadio Nacional abrirán a las 4 p.m., y el concierto comenzará aproximadamente a las 9 p.m. Se recomienda a los asistentes llegar con anticipación y utilizar el transporte público para evitar contratiempos. Además, se recuerda que no se permitirá el ingreso de objetos como cámaras de lente removible, filmadoras, grabadoras y drones.​

Con una puesta en escena espectacular y un repertorio que incluirá sus grandes éxitos, System of a Down promete ofrecer una noche inolvidable para los fanáticos peruanos. Este concierto no solo será una celebración de su música, sino también un hito en la historia del rock en Perú.​

Gráfica de la ATU.

¿Cuál fue el costo de las entradas para ver a System of a Down?

Zonas y Precios:

Campo A Preventa Interbank : S/395.00 Precio Full: S/465.00

Campo B Preventa Interbank : S/295.00 Precio Full: S/347.00

Occidente 1 Numerado Preventa Interbank : S/380.00 Precio Full: S/447.00

Occidente 2 Numerado Preventa Interbank : S/330.00 Precio Full: S/388.00

Oriente 1 Numerado Preventa Interbank : S/380.00 Precio Full: S/447.00

Oriente 2 Numerado Preventa Interbank : S/330.00 Precio Full: S/388.00

Tribuna Norte Preventa Interbank: S/160.00 Precio Full: S/188.00

Nota: Los precios incluyen comisión ticketera.