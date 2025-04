Joven que desapareció al tomar taxi por aplicativo estaría en Chile: Familia teme que sea víctima de trata de personas

Mujer observado a través de la ventana (EFE/Brais Lorenzo)

La familia de la joven de 24 años identificada con las iniciales P.L.G. vive una incertidumbre tras su desaparición. Ella salió de su vivienda en Chorrillos el pasado 11 de abril. Desde esa fecha, sus seres queridos realizaron diversas campañas para encontrarla, pero no se ha conocido su paradero.

Ha pasado una semana, pero todavía el paradero de la joven madre era un misterio. No obstante, según el certificado de movimiento migratorio de P.L.G., registra una salida a Chile el 12 de abril, horas después de reportarse su desaparición.

P.L.G. salió de su vivienda con dirección a una red de salud en Chorrillos, donde asistió con la finalidad de colocarse inyecciones tras presentar dolores. Luego de ello, pidió un taxi por aplicación, pero nunca llegó a su casa.

“Aproximadamente, a las 16:00 a 16:30 horas acude a Chorri Salud para ponerse unas ampollas. A partir de las 17:00 p.m. no tenemos conocimiento. La última persona que habló con ella fue su jefe por teléfono”, mencionó la expareja de P.L.G.

Temen que sea víctima de trata de personas

La familia de la joven descarta que haya desaparecido por voluntad propia, debido a que tiene un hijo de dos años. Asimismo, es becaria del Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec) que le permitió estudiar la carrera de Enfermería en la Universidad Peruana Cayetano Heredia.

Asimismo, P.L.G. le habría dejado un mensaje a su madre, donde señala que se encuentra secuestrada y debe seguir instrucciones. De esta manera, asegura que no puede regresar porque está amenazada.

“Mamita me tienen secuestrada. Si yo regreso, me matan a mí y a mi hijo. Por eso seguía las instrucciones de las personas que me han estado llamando todo este tiempo. No tengo idea, ma, pero si digo te matan y a mi hijo. Fue mi culpa mamá”, leyó su expareja el mensaje que dejó P.L.G. a su madre.

Tras conocer que llegó a suelo chileno, su progenitora viajará para tratar de conseguir pistas de su hija. Asimismo, pide apoyo a las autoridades nacionales. “Me voy para Chile para seguir los rastros, pistas o algo que me pueda acercar o llegar. Tengo conocidos que tal vez me puedan ayudar allá. Lo único que pido es que me ayuden a encontrarla, nada más”, refiere entre lágrimas.

Sus allegados también extendieron su solicitud para las personas que puedan verla y reportar el caso, debido a que podría ser víctima de trata de personas. Su desaparición ha dejado a familiares y amigos en un estado de consternación y búsqueda activa.

¿Dónde puedo denunciar una desaparición?

Es importante que tomes estas recomendaciones, el tiempo es clave para ubicar a las personas en estos casos.

Acudir a la comisaría más cercana: debes dirigirse a la comisaria más cercana a su domicilio o al lugar donde se produjo la desaparición para interponer una denuncia lo más rápido posible.

Denuncia en la División de Investigación de Personas Desaparecidas : esta dependencia es la especializada para ver estos casos.

Documentación necesaria: Al momento de realizar la denuncia, es importante proporcionar toda la información posible sobre la persona desaparecida, como características físicas, ropa que llevaba puesta al momento de desaparecer, lugares que frecuenta, fotografía reciente, entre otros.

Asimismo, mantenga comunicación constante con los encargados del caso para recibir actualizaciones sobre la búsqueda. Puede acercarse a la oficina de la Defensoría del Pueblo, que puede brindar acompañamiento y asesoría en el proceso.

Recuerda que no debes esperar que pase más de 24 horas para realizar la denuncia. La acción inmediata es fundamental para incrementar las posibilidades de localizar a la persona desaparecida.