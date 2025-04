Magaly fulmina a Tilsa Lozano tras su divorcio: “Ni sus lágrimas de cocodrilo borrarán lo que es para este público”

Magaly Medina fulmina a Tilsa Lozano tras su divorcio: “Ni sus lágrimas de cocodrilo borrarán lo que es ella para este público”. Video: Magaly TV La Firme.

El divorcio de Tilsa Lozano y Jackson Mora ha encendido una nueva polémica. Esta vez, no por lo que dijeron los protagonistas, sino por la tajante opinión de Magaly Medina, quien no se guardó nada y desató una serie de críticas hacia la exmodelo.

Según la conductora de ‘Magaly TV, La Firme’, el llanto de Lozano en televisión no convenció a nadie, y más bien, ha avivado recuerdos poco gratos entre los televidentes.

Magaly inició su programa opinando con vehemencia sobre las declaraciones de Tilsa en ‘La noche habla’, donde esta rompió en llanto al hablar de su separación. Para la ‘Urraca’, la actitud de Lozano fue innecesaria, y más aún, injustificada.

“Me sorprende que hable con naturalidad mientras la otra lloriquea, se victimiza, le echa la culpa a este programa, un poco más nosotros somos los causantes de su divorcio. Tampoco, los lloriqueos no me gustan, no me gusta la victimización barata que la gente usa para ganar la compasión del público”, sentenció con dureza.

Tilsa Lozano entre lágrimas acusa a equipo de Magaly Medina de invadir la privacidad: "Hay límites señora". Infobae Perú / Captura TV - Panamericana TV

La periodista también fue enfática en rechazar cualquier responsabilidad en la ruptura. Esto, luego de que Tilsa señalara a uno de los reporteros del programa como el causante de que su hija se enterara de su separación. Sin embargo, para Magaly, este tipo de declaraciones solo buscan desviar la atención del verdadero motivo del divorcio.

Magaly recuerda el pasado de Tilsa Lozano

Lo que más llamó la atención fue el recuerdo que el público sacó a relucir tras el anuncio de la ruptura. Magaly lo señaló sin filtros.

“La ha funado, la han lapidado, destrozado en las redes a Tilsa. Le han dicho: ‘Esto es el karma’, le han dicho: ‘¿No recuerdas las lágrimas de Blanca Rodríguez, esposa del Loco Vargas?‘. Le han recordado todo”, dijo, haciendo alusión al escándalo que protagonizó Lozano en el pasado cuando admitió públicamente haber sido la amante del exfutbolista Juan Manuel Vargas.

La conductora no se detuvo ahí y fue aún más frontal en su crítica a la imagen pública de Tilsa.

“Ni sus lágrimas de cocodrilo borrarán lo que es ella para este público. Para los peruanos, ella es la encarnación viva de lo que es la amante, ella será la encarnación de la clandestina, lloriquees o no”, disparó, dejando en claro que, al menos para ella, la percepción del público no ha cambiado.

Magaly Medina le recordó a Tilsa Lozano su romance con Juan Manuel Vargas. | Magaly TV La Firme.

Jackson Mora se pronunció luego de anuncio de su divorcio con Tilsa Lozano

Mientras tanto, Jackson Mora también dio su versión para el mismo programa. A diferencia del tono emocional de Tilsa, el exboxeador fue frío y directo. Reveló que que el distanciamiento con Lozano venía de antes.

“El distanciamiento ya venía de antes. O sea, ya veníamos desgastados. Colombia lapidó la situación”, expresó, en referencia al escándalo ocurrido meses atrás, cuando fue acusado de serle infiel durante un viaje a ese país.

Mora aseguró que ambos intentaron salvar el matrimonio, incluso tras un viaje juntos a Miami. Pero la presión mediática y las constantes críticas afectaron la relación.

“Mutuo acuerdo. Yo me vine a Lima y ella se quedó en Punta Hermosa (...) yo siempre intenté arreglar las cosas. En el viaje a Miami la pasamos bien, el problema es cuando pisas Lima y viene la prensa y los comentarios negativos y eso desgastó más”, explicó.

Jackson Mora habla sobre su divorcio con Tilsa Lozano. Video: Magaly TV La Firme.

Sobre la división de bienes, el empresario aclaró que no habrá grandes conflictos, pues se casaron con régimen de separación de bienes. “Cada uno tiene lo suyo (...) No te voy a decir sobre la camioneta. Le tengo mucho cariño y le deseo lo mejor. No tengo otra pareja”, añadió, dejando entrever que desea mantener una postura cordial pese al final del vínculo.

Tilsa Lozano anunció su divorcio con Jackson Mora

Por su parte, Tilsa reveló en su programa que el famoso encuentro en un hotel con Jackson Mora fue para entregar los papeles de divorcio firmados.

Según contó, no hubo conflicto y la conversación fue serena, como una forma de cerrar el capítulo de manera civilizada. “No es por falta de amor. Yo no estoy en guerra con Jackson. Yo lo quiero muchísimo”, declaró entre lágrimas.

Sin embargo, para Magaly Medina, esas lágrimas no fueron creíbles. Asegura que el público tiene memoria y que, a pesar de los años, la sombra de su pasado aún pesa sobre ella.