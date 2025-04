Macarena Vélez envía último mensaje a Said Palao y Alejandra Baigorria antes de su boda: “No tengo maldad”

Macarena Vélez - Said Palao

A pocos días de que Said Palao y Alejandra Baigorria contraigan matrimonio, Macarena Vélez, expareja del chico reality, ha decidido pronunciarse sobre la boda y compartir sus pensamientos con el público. La modelo, conocida por su paso por ‘Esto es Guerra’ y su relación pasada con el deportista, envió un mensaje de buenos deseos a la pareja en una entrevista reciente.

Con bastante tranquilidad, Macarena Vélez aseguró que no guarda rencor ni malicia hacia quienes han sido parte significativa de su vida. La modelo destacó que, a pesar de que Said Palao sea el “ex” con mayor exposición mediática, sus sentimientos hacia él no difieren de los que tendría por cualquier otra relación del pasado.

“Como siempre lo digo, ya pasó bastante tiempo, han pasado otros ‘ex’ en mi vida. No es mi primer ‘ex’ que se casa, pero es el mediático con el que me vinculan, pero los mejores éxitos para los que han estado conmigo, porque lo más lindo es desear lo mejor”, declaró la modelo al diario Trome.

Además, Macarena Vélez aseguró que le desea lo mejor a Said Palao y Alejandra Baigorria en su vida como casados, ya que considera que cada uno está en el momento adecuado de su vida. “Yo no tengo maldad o malicia dentro de mí. Yo siempre deseo lo mejor. La vida se encarga de ponerte donde debes estar y si van a llegar a esto, increíble y para adelante”, expresó.

En cuanto a las críticas que ha recibido la pareja por contraer nupcias, Macarena Vélez hizo hincapié en que la opinión de los demás no es lo más relevante. “La gente critica, te van a apoyar, hay de todo. Los únicos que viven una relación son ellos dos y son los únicos que saben la verdad de las cosas. Si ellos ya están encaminados a eso, pues monstruo, bravazo”, manifestó.

Sobre su polémica aparición en ‘El Valor de la Verdad’, en la que reveló que solía contarle a Alejandra Baigorria sobre sus problemas con Said Palao, Macarena Vélez prefirió restarle importancia al asunto. Consciente de que sus declaraciones podrían reavivar una polémica ya superada, especialmente a pocos días de la boda, decidió no profundizar en el tema: “Ya no quiero contar de ese tema porque ya no viene al caso. Traté de minimizar ese tema porque no quise hablar nada de nadie, porque no soy nadie para decir cosas”.

Said Palao no soñaba casarse

En su intervención en el programa de ‘La Chola Chabuca’, a días de su boda, Said Palao sorprendió al revelar que no siempre había soñado con el matrimonio, a diferencia de su futura esposa. Mientras Alejandra Baigorria compartió que casarse siempre fue su sueño, el deportista admitió que no pensaba de la misma manera, incluso después de conocerla.

“En un principio no era mi sueño. Yo soy un poco más joven que Ale. Y sí, tenía un ideal de tener una pareja, de formar una familia, pero sentía en un principio que no era necesario casarse para ser feliz o para formar una familia”, indicó el integrante de ‘Esto es Guerra’.

A pesar de su postura inicial, Said Palao no cerró la puerta a la posibilidad de matrimonio, ya que Alejandra Baigorria dejó claro desde el principio que su objetivo era formar una familia. “Conociendo a Ale, me puso las cosas claras, ‘yo quiero formar una familia, quiero esto’. Y le dije, ‘conozcámonos y si siento que las cosas van bien, vamos a encaminarnos a eso’”, contó el chico reality.

A medida que la relación avanzaba, Said Palao se dio cuenta de que Alejandra Baigorria era la mujer con la que quería pasar el resto de su vida, convirtiéndose su sueño en algo compartido. “Entonces sí, hoy día yo me caso con ella, es porque yo quiero casarme con ella”, indicó bastante seguro.

Said Palao confiesa que no quería casarse cuando conoció a Alejandra Baigorria. Esta Noche