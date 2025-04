Luigui Carbajal cansado de ser vinculado con Xiomy Kanashiro: “A mí me molesta y a mi esposa igual”

Luigui Carbajal cansado de ser vinculado con Xiomy Kanashiro. (Foto: Captura de IG)

El cantante y actor Luigui Carbajal ha salido al frente para aclarar los rumores que lo vinculan sentimentalmente con su compañera Xiomy Kanashiro, tras la difusión de algunos videos en redes sociales que los muestran en actitudes cariñosas durante los sketches del programa ‘La Casa de la Comedia’. En dichas imágenes, se les ve tomados de la mano, dándose “piquitos” y compartiendo escenas con toques de cercanía, lo que desató especulaciones de un posible romance.

Sin embargo, Carbajal fue tajante al desmentir cualquier tipo de relación con la popular ‘Chinita‘, señalando que todo forma parte de una actuación. “No existe nada, yo soy una persona casada y la gente crea ese tipo de contenido para generar vistas. A mí no me agrada ese tipo de especulaciones”, declaró para Trome.

Además, expresó su incomodidad al considerar que los rumores son generados con la intención de incomodar a Jefferson Farfán, actual pareja de Xiomy Kanashiro. “Creo que esto lo hacen por molestar a la ‘Foca’ porque tiene una relación con Xiomy, pero a mí esta situación me molesta, al igual que a mi esposa”, señaló con cantante.

Luigui Carbajal mandó indirecta en su Instagram tras escándalo con Ricky Trevitazzo.

Luigui Carbajal mostró especial preocupación por su familia, ya que su esposa se encuentra embarazada y aún no ha visto los videos que circulan en plataformas digitales. “Esto perjudica su bienestar, porque si lo ve seguro se va a incomodar”, comentó, visiblemente afectado por la situación.

Finalmente, aclaró que ya no graba escenas junto a Xiomy Kanashiro, debido a que sus horarios de grabación no coinciden. “Yo grabo los martes y a ella le toca los jueves. Hay que entender que estamos actuando, nada es real y dejen de imaginarse cosas donde no las hay”, puntualizó el artista, reafirmando que su compromiso está con su familia y su trabajo, no con rumores sin fundamento que inundan las redes sociales.

Esposa de Luigui Carbajal se pronuncia

La esposa de Luigui Carbajal rompió su silencio tras la difusión de imágenes que muestran al cómico compartiendo “piquitos” con Xiomy Kanashiro en ‘La Casa de la Comedia’, desatando especulaciones sobre un posible coqueteo entre ambos. Sin embargo, lejos de mostrarse afectada, la madre del último hijo de Carbajal restó importancia a los rumores y aclaró que comprende el contexto en el que se producen estas escenas.

Luigui Carjabal y su esposa.

“Se la pasa besando a todo el mundo, de eso trabaja. Es parte de su show. Ya está”, declaró con total tranquilidad a ‘América Espectáculos’, dejando claro que no se siente incómoda con las actuaciones de su esposo. Sus palabras reflejan una postura firme y comprensiva frente al trabajo artístico de Luigui, en medio de las constantes especulaciones que lo vinculan a la ‘Chinita’ de Jefferson Farfán.

Magaly Medina también opinó sobre escenas de “piquitos”

Magaly Medina no dudó en comentar con su característico tono irónico los llamativos “piquitos” entre Xiomy Kanashiro y Luigui Carbajal durante los sketches de ‘La Casa de la Comedia’. La periodista señaló que la química entre ambos traspasa la pantalla y lanzó un comentario con picardía: “se apachurran bien”, dejando entrever que la cercanía física entre la actriz y el cómico podría ir más allá del simple acto actoral.

Los videos, grabados en abril de 2024, generaron revuelo en redes sociales por mostrar momentos de aparente complicidad entre los artistas. Medina, desde su programa ‘Magaly TV La Firme’, cuestionó si los besos formaban realmente parte del guion o si había algo más detrás de escena, refiriéndose también a “esa manita traviesa” de Xiomy Kanashiro, lo que alimentó aún más las especulaciones entre los seguidores del espacio cómico.