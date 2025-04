Alejandra Baigorria conmueve al hablar de Said Palao, a días de su boda: “Pase lo que pase será un buen padre”. (Video: América TV).

A tan solo días de dar el sí, Alejandra Baigorria abrió su corazón frente a cámaras y conmovió a todos con un poderoso mensaje sobre su pareja, Said Palao.

La ‘Gringa de Gamarra’, invitada junto al competidor de ‘Esto es Guerra’ al programa ‘Esta Noche’ con la Chola Chabuca, no solo confirmó lo feliz que se siente por su próxima boda, sino que hizo una revelación íntima y emotiva que explica por qué ha decidido formar una familia con él.

Con la voz emocionada, Alejandra habló sobre lo que realmente la conquistó de Said. Y no fue su físico ni su fama, sino su rol como padre.

“Cuando veas en un hombre tienes que ver que sea buen hijo, es decir, que ame a su madre y a su padre y en este caso que sea un buen padre porque, si él va a hacer el padre de mis hijos y yo viera que no es un buen padre no me hubiera enamorado de él”, expresó con total sinceridad ante la conductora del programa.

Alejandra Baigorria y Said Palao pasan su último fin de semana como solteros. Video: América TV.

Baigorria explicó que ha visto ejercer su paternidad a Said Palao, con amor y dedicación hacia su hija, y eso le dio la certeza que necesitaba para dar el siguiente paso.

“Tiene una hija preciosa. Yo no tengo hijos, pero sé que el día que tenga hijos voy a ser igual que él, yo sé que pase lo que pase Said va a ser un buen padre, si es que tenemos un hijo yo sé que, si algún día me pasa algo, Dios no quiera, él va a ser un excelente padre y eso es lo que me permite decir que es el hombre de mi vida”, confesó visiblemente emocionada.

Alejandra Baigorria y Said Palao invitaron a la Chola Chabuca a su boda

Las palabras de Alejandra no solo reflejan la emoción de una novia en vísperas de su boda, sino también la madurez con la que ha construido esta relación. Para ella, la decisión de casarse no fue tomada a la ligera. Ver a Said como un padre presente, responsable y cariñoso, le dio la tranquilidad de imaginar un futuro en familia a su lado.

Este domingo 26 de abril, Alejandra y Said se unirán en matrimonio en lo que promete ser una de las celebraciones más comentadas del año. Pero más allá del glamour y la transmisión en vivo para suscriptores en Instagram, lo que verdaderamente le da peso a esta unión son las emociones profundas que ambos han construido.

Alejandra Baigorria y Said Palao invitó a la Chola Chabuca a su boda. Video: América TV.

En medio de la conversación con la Chola Chabuca, la pareja sorprendió al invitar en vivo a la conductora al evento, quien reaccionó entre risas y asombro.

“¿Qué? Ay no. ¿De verdad? Es el primer caso que se hace todo un programa para que te inviten”, comentó. A lo que Alejandra respondió con ternura: “No, es con mucho cariño”, confirmando su invitación.

¿Cuánto costará ver la transmisión en vivo de la boda de Alejandra y Said?

Por si fuera poco, la empresaria anunció que quienes quieran ser testigos virtuales de su boda, deberán suscribirse a su canal de Instagram por S/3.96.

“No te preocupes cholita. En mi Instagram se suscriben y lo ven en vivo. Pero puedes ir a la boda y grabar”, añadió entre bromas.

Alejandra Baigorria se casa con Said Palao: ¿Cuánto costaría la ‘boda del año’?

Alejandra ha compartido varios detalles sobre la ceremonia. El evento se realizará en el exclusivo Fundo Casablanca, con una decoración de alto nivel. El vestido de novia, con encajes y aplicaciones de lujo, tendría un valor de al menos S/10 mil, y el maquillaje y peinado han sido cuidadosamente seleccionados para resaltar un estilo natural.

Los anillos, de oro blanco, sumarían otros S/15 mil al presupuesto, mientras que la transmisión profesional del evento costaría alrededor de S/8 mil. Sumando todo, se estima que esta boda podría superar los S/136 mil en gastos.