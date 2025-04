Murió el Papa Francisco: Brunella Horna, Janet Barboza, Karina Borrero y más famosos peruanos que conocieron al sumo pontífice

El Papa Francisco falleció el lunes 21 de abril de 2025, dejando una profunda huella en la Iglesia Católica y el mundo. Su pontificado estuvo marcado por su cercanía con los fieles, su defensa de los derechos humanos y su lucha por la justicia social. A lo largo de su papado, Francisco promovió reformas internas en la Iglesia, enfocándose en una mayor inclusión de las mujeres y en la lucha contra la corrupción y los abusos dentro de la institución. También se destacó por su incansable defensa del medio ambiente y los pueblos más vulnerables, especialmente durante su histórica visita al Perú en 2018, donde se solidarizó con las víctimas del Niño Costero y alertó sobre las amenazas a los pueblos indígenas de la Amazonía.

La noticia de su muerte ha conmovido al mundo entero, generando muestras de pesar de líderes políticos, religiosos y seguidores. Francisco, quien tenía 88 años, dejó un legado de esperanza, paz y reconciliación, siempre buscando acercar a la Iglesia a las personas más necesitadas. Su figura será recordada no solo por su mensaje de amor y justicia social, sino también por su visión de una Iglesia más inclusiva y abierta.

A raíz de esta noticia, diversas figuras peruanas reconocidas se han pronunciado y aunque algunas solo dejaron sus condolencias, también estuvieron quienes recordaron la vez que llegaron a conocer a Su Santidad en visitas al Vaticano o durante su visita a nuestro país, que fue uno de los momentos históricos. Aquí te contamos que peruanos tuvieron la posibilidad de tener cerca al sumo pontífice y hasta fotografiarse con él.

Brunella Horna y Richard Acuña

A través de su cuenta de Instagram, la exconductora de ‘América Hoy’ recordó la vez que viajó junto a su esposo Richard Acuña y tuvo la posibilidad de saludar personalmente al sumo pontífice. Sobre este recuerdo dejó un mensaje lamentando esta partida. Sin embargo, destacó el legado que deja para las nuevas generaciones.

“Con mucha pena, me uno a millones de personas alrededor del mundo para despedir al Papa Francisco. Su legado de amor, compasión y compartir con el prójimo permanecerá en nuestras vidas. Que su ejemplo nos inspire a ser mejores personas, a amar más y a servir con humildad”, escribió la empresaria textil.

Murió el Papa Francisco: Brunella Horna, Janet Barboza, Karina Borrero y más famosos peruanos que conocieron al sumo pontífice

Karina Borrero

La exconductora de ‘Arriba mi gente’ hizo lo propio en su cuenta de Instagram. En la red social compartió una serie de fotografías de cuando conoció al Papa Francisco en el Vaticano hace 8 años. En su post también le deseó descanso eterno y recordó algunas de sus icónicas frases.

“Enero 2017, Ciudad del Vaticano. Descansa en paz querido Papa Francisco. Conocerte me dio paz y me devolvió la fe. “El primero en pedir disculpas es el más valiente. El primero en perdonar es el más fuerte. El primero en olvidar es el más feliz”, de las frases del Papa que más me gustan. Si tienes alguna me encantaría leerla”, escribió la periodista.

Murió el Papa Francisco: Brunella Horna, Janet Barboza, Karina Borrero y más famosos peruanos que conocieron al sumo pontífice

Edson Dávila y Janet Barboza

Luego de conocerse el fallecimiento del Papa Francisco, América Hoy tuvo una programación especial por esta partida. En el espacio de América Televisión, los presentadores hablaron de las veces que tuvieron la oportunidad de ver a Su Santidad en la ciudad de Vaticano.

Edson Dávila contó que, en su reciente viaje a Europa, tuvo Roma como uno de sus destinos y le permitió ver al Papa Francisco en vivo. Aunque solo fue durante su saludo al público, esto lo llenó de satisfacción. Reveló que hizo cambios en su itinerario para poder cumplir.

“Tuve la oportunidad de verlo en el Vaticano, estuve en la plaza de San Pedro y lo pude ver. Estaba en Roma, decidí ver al Papa. Aunque me tenía que ir un domingo, me quedé para poderlo conocer, para poder verlo, tuve esa bendición”, relató.

Murió el Papa Francisco: Edson Dávila y Janet Barboza revelan la vez que lo vieron | América TV

Por su parte, su compañera Janet Barboza mencionó lo propio, aseguró que cuando ella viajó con su hija también tuvo esa suerte. Contó que lo vio de lejos, pero se sentía su presencia.

“Cuando también tuve la oportunidad de viajar, también pude verlo de lejitos, cuando viajé con mi hija. Lo vimos pasar. Él estaba en el Vaticano compartiendo, estaba presente”, relató.

Fatima Saldonid

La periodista peruana tuvo la oportunidad de compartir con el Papa Francisco en su visita a Perú. Ella cubrió la visita y fue parte de las actividades oficiales. Aunque recientemente no ha compartido nada sobre esta partida, el recuerdo de su fotografía de hace 7 años ha quedado en la memoria.

Murió el Papa Francisco: Brunella Horna, Janet Barboza, Karina Borrero y más famosos peruanos que conocieron al sumo pontífice