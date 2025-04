Aeropuerto Jorge Chávez anunció el cierre de su pista 1 hasta agosto: ¿Qué pasará con los vuelos?

El Aeropuerto Jorge Chávez fue el principal lugar al que llegaron los turistas extranjeros al Perú. Foto: Logística 360

El Aeropuerto Internacional Jorge Chávez informó a los pasajeros que, desde el 21 de abril, se realizarán trabajos de mantenimiento programados en la pista #1, los cuales incluyen un cierre total y parcial en horarios específicos. Estos trabajos, que se llevarán a cabo hasta el 31 de agosto, no afectarán las operaciones diarias del aeropuerto, aunque se precisó que las franjas horarias de cierre se limitarán a la madrugada y tarde.

Según el comunicado, durante el cierre total de la pista #1, que ocurrirá entre las 1:30 AM y las 4:30 AM, los vuelos serán desviados a la pista #2. En tanto, el cierre parcial se llevará a cabo de 11:00 AM a 6:00 PM, también con vuelos programados en la pista secundaria. Los trabajos se realizarán en distintas franjas horarias para garantizar la continuidad de las operaciones sin generar interrupciones importantes.

“Es importante precisar que el aeropuerto no cierra ni deja de atender a pasajeros. Sin embargo, en ciertas franjas horarias se ha dejado de programar vuelos en la pista principal”, explicaron desde Lima Airport Partners (LAP). Además, las labores están siendo coordinadas con la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), que ha tomado las medidas necesarias para evitar cualquier interferencia con las operaciones.

Comunicado de LAP.

¿Qué pasará con los vuelos?

Según LAP, los vuelos no se verán interrumpidos gracias a la programación de vuelos en la pista #2 durante los horarios de mantenimiento. No obstante, las autoridades recomiendan a los pasajeros llegar con anticipación al aeropuerto y verificar el estado de sus vuelos con sus respectivas aerolíneas para evitar contratiempos.

“Recomendamos a nuestros pasajeros y usuarios consultar el estado de sus vuelos con sus aerolíneas. Asimismo, si tienen un vuelo nacional o internacional, se sugiere llegar al aeropuerto con anticipación, dos o tres horas antes respectivamente”, detalló el comunicado.

Los trabajos de mantenimiento en la pista #1 se extenderán hasta el 5 de mayo, con un cierre parcial previsto entre el 21 de abril y el 31 de agosto.

Nuevo aeropuerto Jorge Chávez a punto de entrar en operación

Después de ser pospuesto por tercera vez, de momento no hay fecha de inauguración para el Nuevo Aeropuerto Jorge Chávez. Foto: LAP

El nuevo terminal del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez está cerca de su finalización, pero aún no tiene una fecha definitiva para su inauguración. Según el último informe del Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositrán), las obras de infraestructura y equipamiento están casi completas.

A pesar de los avances, algunos trabajos pendientes están retrasando la conclusión del proyecto, como ajustes menores en el Sistema de Detección y Alarma Contra Incendios (DACI), que aunque casi está terminado, requiere pequeños ajustes en componentes como luces estroboscópicas y la megafonía. Además, se están realizando reparaciones en el área arquitectónica del terminal y algunos trabajos de jardinería en las áreas exteriores.

Ositrán también destacó que el “Paso inferior Santa Rosa” ha sido culminado, pero persisten problemas de afloramiento de agua subterránea y deficiencias en el sistema de drenaje. A pesar de estos detalles, la operatividad del terminal no se ve comprometida.

El 0.1% de trabajo pendiente, que incluye estos ajustes y la actualización del Certificado de Operación y Servicios Aeroportuarios por parte de Lima Airport Partners (LAP), está demorando la fecha de inauguración, aunque las autoridades esperan anunciarla pronto.