Mario Vargas Llosa y la divertida anécdota de cuando creyeron que era Gabriel García Márquez: “Ahí vino la cuchillada”

La lamentable partida del escritor peruano Mario Vargas Llosa conmovió profundamente al mundo literario. Su legado, marcado por una vasta obra narrativa, pensamiento crítico y compromiso con la cultura, ha sido recordado por colegas, lectores y admiradores en todo el mundo. En medio del duelo, muchas personas han rememorado momentos inolvidables y anécdotas que reflejan el carácter y carisma del Nobel peruano. Una de las más comentadas es aquella ocasión en la que fue confundido con Gabriel García Márquez durante un vuelo.

Todo ocurrió en un avión que volaba de Madrid a Las Palmas. Vargas Llosa viajaba tranquilamente cuando una azafata se le acercó para decirle que un pasajero admiraba profundamente su trabajo, pero que era muy tímido para acercarse por su cuenta. “Una azafata se me acercó y me dijo que había un señor que me admiraba mucho, que no quería molestarme y que era muy tímido, pero deseaba darme la mano”, relató el novelista en un conversatorio junto a más colegas.

Amable, como solía ser, Vargas Llosa accedió con gusto. “Le dije que estaría encantado de conocerlo”, recordó. Minutos después, el hombre se le acercó, visiblemente emocionado, y le dijo: “Usted no sabe lo que este momento significa para mí, no sabe lo que han sido sus libros en mi vida”.

Estas palabras emocionaron tremendamente a nuestro escritor. Sin embargo, no esperaba lo que vendría después. “Ahí vino la cuchillada”, advirtió Vargas Llosa, para luego seguir contando lo que le dijo el supuesto admirador. “Porque Cien años de soledad cambió mi vida”, le dijo el hombre que aseguraba ser uno de sus más fieles lectores.

Mario Vargas Llosa contó la vez que lo confundieron con Gabriel García Márquez en un avión.

Esa frase provocó risas tanto en Vargas Llosa como en los presentes que escuchaban muy atentos la anécdota años. “Su alegría era tanta que no podía decirle que no era Gabo. Entonces le di la mano. Suplanté a García Márquez”, finalizó entre risas el autor de La ciudad y los perros. Un gesto lleno de humor y empatía, que hoy muchos recuerdan con cariño.

Mario Vargas Llosa y Gabriel García Márquez, admiración y el conflicto

Aunque compartieron una etapa dorada como protagonistas del boom latinoamericano, Mario Vargas Llosa y Gabriel García Márquez terminaron su amistad de manera abrupta. La ruptura fue tan notoria como su talento. En febrero de 1976, en el Palacio de Bellas Artes de Ciudad de México, se encontraron después de varios años sin verse. El colombiano se acercó a saludar afectuosamente al peruano, pero recibió un inesperado puñetazo en el rostro.

Según diversos testimonios, el incidente se debió a un presunto comentario que García Márquez habría hecho sobre Patricia Llosa, la esposa de Vargas Llosa. Aunque los detalles nunca fueron confirmados, el conflicto marcó una distancia irreversible entre ambos gigantes literarios.

Mario Vargas Llosa. (EFE)

Mercedes Barcha, esposa de García Márquez, incluso tuvo que correr a buscar una chuleta para ponerle en el ojo, antes de retirarse del lugar discretamente en su Volkswagen. Pese a los años, ninguno de los dos escritores habló abiertamente del incidente, dejando al mundo literario con una incógnita sin resolver.

¿Quién fue Gabriel García Márquez?

Gabriel García Márquez (1927–2014), también ganador del Premio Nobel de Literatura, fue un escritor y periodista colombiano considerado uno de los máximos exponentes del realismo mágico. Su obra más emblemática, Cien años de soledad, publicada en 1967, es una piedra angular de la literatura hispanoamericana. Más allá de su literatura, García Márquez también se destacó como periodista y figura influyente en la cultura latinoamericana.

Ambos, Vargas Llosa y García Márquez, aunque separados por diferencias personales, fueron pilares fundamentales del boom latinoamericano y dejaron un legado que sigue marcando generaciones.

Gabriel García Márquez y Mario Vargas Llosa sostuvieron una fuerte amistad hasta 1976, cuando se pelearon y rompieron todo lazo. (Crédito: Fundación Gabriel García Márquez)