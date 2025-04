Darinka Ramírez sorprendida de qué bicicleta de su hija la compró Xiomy Kanashiro y no Jefferson Farfán: “Pipipi”

Magaly Medina critica a Xiomy Kanashiro por exponer el momento más difícil de Jefferson Farfán. Infobae Perú / Captura TV - Magaly Tv La Firme

Las tensiones en torno a la relación entre Jefferson Farfán, Darinka Ramírez y Xiomy Kanashiro continúan escalando luego de las últimas revelaciones sobre un regalo de Navidad para la hija de la influencer. En medio de las recientes declaraciones de los involucrados, Darinka fue consultada sobre la bicicleta que, según se había entendido, había sido un regalo de su expareja para su hija.

Sin embargo, fue la integrante de ‘La casa de la Comedia’ quien confesó haber sido la responsable de comprarla, lo que generó sorpresa e incomodidad en la madre de la menor. Como se recuerda, en un programa de YouTube, Kanashiro explicó cómo había coordinado la compra de la bicicleta, detallando que lo hizo con su propio dinero y en compañía de Farfán.

Xiomy Kanashiro revela que le devolvió los 15 mil soles a Jefferson Farfán YouTube: TVMOS+.

“El 25 de diciembre, hago la compra de una bicicleta para la hija de Jefferson. Fui con él a la casa de la bebé, él sube, yo me voy a mi casa, recogí unas cosas, me fui a comprar la cena, paso por él y nos vamos a la casa. Yo compré la bicicleta con mi dinero”, relató la modelo en su espacio.

Darinka Ramírez sorprendida que regalo fue de Xiomy y no de Farfán

Ante ello, Samuel Suárez, conocido como ‘Samu’ de Instarándula, le escribió a Darinka para preguntarle sobre el destino de la bicicleta tras enterarse de que no fue Jefferson Farfán quien la compró. Suárez le preguntó: “¿La bicicleta de Xiomy ya pasó a mejor vida? ¿Está ya en el cielo de las bicicletas?”, una inquietud que rápidamente captó la atención de los seguidores de la historia.

Darinka Ramírez sorprendida al enterarse de qué bicicleta de su hija la compró Xiomy Kanashiro. Infobae Perú / Captura Instarandula

La influencer, al enterarse del mensaje y las especulaciones, respondió con un tono de indiferencia y molestia: “Recién me entero de que el papá no le había regalado la bicicleta sino la novia. Entonces nunca llegó el regalo de Navidad de papá, pipipi... Normal, yo jamás fui a denunciar quién compró la bici. No entiendo qué pasó...”.

La respuesta de Darinka dejó claro su malestar ante la situación, especialmente al sentir que el detalle, que se había atribuido a Farfán, en realidad no provenía de él, sino de su nueva pareja. A pesar de que la modelo prefirió no darle demasiada importancia al tema, no dudó en responder con sarcasmo.

Papá de Darinka Ramírez lanza duras críticas a Jefferson Farfán: “La careta se le ha caído”

En un ambiente cargado de emociones, el señor Manuel Ramírez, padre de la modelo Darinka Ramírez, no pudo ocultar su indignación frente a las recientes declaraciones de Jefferson Farfán. En una intervención exclusiva en el programa Magaly TV La Firme, el padre de Darinka dejó claro su malestar por las palabras del exfutbolista, especialmente al escuchar que, según Farfán, su intención era llevarse a su hija y nieta sin tener una relación de pareja con Darinka.

“Lo que él manifiesta es mentira. Yo quiero que me vea a la cara y me diga que lo que me dijo no era verdad. La careta se le ha caído”, expresó Manuel Ramírez visiblemente molesto. Además, destacó lo que él considera una falta de respeto por parte del deportista al involucrarse en la vida de su hija y su nieta sin un vínculo real con ellas. “Si me lo hubiera dicho, yo jamás lo habría aceptado”, subrayó el padre, reafirmando su postura de defensa hacia su hija.

Manuel dejó claro que no tolera las intenciones de Farfán de llevar a Darinka y a su nieta a un lugar sin la debida relación o compromiso. “No acepto que venga y me diga que se va a llevar a mi hija y mi nieta sin tener ninguna relación con ella. Eso es completamente falso”, señaló con firmeza.

