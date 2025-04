Mario Vargas Llosa: Casona San Miguel de Piura, donde estudió, sigue en mal estado pese a promesa de restauración

Casona San Miguel de Piura, donde estudió Mario Vargas Llosa, sigue en mal estado pese a promesa de restauración. (Foto: Composición - Infobae/Renato Silva)

Las promesas de la reconstrucción y puesta en valor de la Casona San Miguel, en Piura, donde Mario Vargas Llosa cursó el quinto de secundaria en 1952, se las ha llevado el viento. Pese a ser un proyecto con más de 10 años de antigüedad, el Premio Nobel de Literatura no pudo volver a su antiguo colegio antes de morir el pasado 13 de abril del 2025.

El estado de abandono del antiguo Colegio San Miguel de Piura llegó a tal punto durante la última década que en abril del año 2023 se reportó la caída de su fachada a causa de lluvias intensas que azotan regularmente a la región. Todo ello a pesar de que ya existía un proyecto desde el año 2011 para convertir el lugar en un espacio cultural que honre la memoria histórica de la región.

Crítica a gestiones municipales y al Gobierno

En declaraciones al medio local Norte Sostenible, el arquitecto Leopoldo Villacorta, decano del Colegio de Arquitectos de Piura, indicó que el edificio cuenta con más de 200 años y que pese a las promesas de los gobiernos, no se ha hecho nada para iniciar la intervención del edificio histórico.

“Con las lluvias de anoche, colapsaron partes de sus paredes y techo, lo cual es preocupante”, señaló Lorena Zúñiga, titular de la Dirección Desconcentrada de Cultura en 2023. Foto: Dirección Desconcentrada de Cultura.

“Hasta ahora nuestras autoridades no toman conciencia de la importancia histórica de este recinto que data desde mediados del siglo XIX. Es una edificación que tiene más de 200 años de historia piurana. Deberíamos intervenirla. No se entiende, después de 3 gobiernos, con las promesas del caso, que hasta la fecha no se haya ejecutado nada. A lo largo de los últimos 13 años, cuando se puso la primera piedra para restaurarla, hasta la fecha lo único que se ha hecho ha sido protegerla de las lluvias (...)”, afirmó Villacorta.

Por otro lado, criticó a las autoridades del gobierno regional de Piura, llegando incluso a la gestión actual de Luis Neyra, quien es el quinto gobernador que no logra siquiera iniciar la intervención de esta estructura.

“Hemos escuchado a las autoridades del gobierno regional de Piura, al señor Neyra, que el expediente técnico está terminado. No se entiende entonces por qué no se ejecuta. Es una preocupación gravísima porque como se entenderá, se sigue agravando en su estructura (...) Esto lo venimos escuchando durante bastante tiempo (...)”, señaló Villacorta, quien además espera que, pese a que el expediente técnico no fue compartido con el colegio profesional al que representa, esté “bien hecho”.

La refacción del excolegio donde estudió Vargas Llosa recayó sin éxito en tres administraciones: la de Javier Atkins (2011-2014), la de Reynaldo Hilbck (2015 - 2018) y la de Servando García (2019-2022). Dos semanas de que el Nobel ingresara a la Academia Francesa, el gobernador Luis Neyra volvió a abrir la puerta a la prometida remodelación.

Mario Vargas Llosa visitó su colegio en Piura antes de morir

En 2012, Vargas Llosa estuvo acompañado por su exesposa, Patricia, y por su primo, el cineasta Luis Llosa, cuando visitó Piura por invitación de la Universidad Nacional de Piura y del Gobierno Regional, quien tenía pensado recibir al ganador del Premio Nobel de Literatura con honores en una ceremonia en la plazuela Merino cerca al antiguo Colegio San Miguel de Piura.

“En ese tiempo, el colegio era un meadero y olía demasiado feo. A cualquiera le afectaba —recordó en 2023 el fotógrafo Richard Chávez, que estuvo presente en la visita del escritor al colegio abandonado—. Vargas Llosa frunció el ceño, como asqueado. Luego se detuvo a mi lado y dijo: ‘quiero ver allá‘. La seguridad dio paso. No entramos más de seis personas, algunas del Gobierno regional. Estaba oscuro, no recuerdo con qué alumbraron”, dijo a Infobae Perú.

En su momento, el gobernador Luis Neira indicó que “se ha terminado todo el diagnóstico arquitectónico y de suelos, y la casona está apuntalada con maderas para evitar su colapso. Después de mucho, es la primera gestión que anuncia, de un primer momento, la ejecución de este espacio emblemático para la cultura”.

A raíz del anuncio, el expresidente del Patronato de Cultura, Manuel Rosas, escribió un mail al escritor hispanoperuano, quien replicó escuetamente: “Sueño con poder visitarlo de nuevo, ya rejuvenecido”, sin embargo, la muerte le llegó al escritor peruano, que no pudo cumplir uno de sus deseos.