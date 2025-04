Lima entre el sol y la llovizna este miércoles 16 de abril: Senamhi revela un día de contrastes y temperaturas suaves

Retiro AFP aún no se debate en Comisión de Economía: Ya se acumulan 13 proyectos Ahora son 12 los proyectos proponen un acceso a la 4 UIT (S/21 mil 400) y otro detalla nuevas modalidades para retirar hasta el 100% de los fondos

Fonavi 2025: Cerad del Reintegro 3 aún no está activo, ¿cómo consultar los montos? No confíes en versiones erradas sobre la devolución Fonavi 2025. El Certificado de Reconocimiento de Aportaciones y Derechos del Fondo Nacional de Vivienda ya está activo para la Lista 21, pero no para el nuevo pago