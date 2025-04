Xiomy Kanashiro responde a críticas por recibir 15 mil soles de Jefferson Farfán: “Tengo valores”

Xiomy Kanashiro se defendió ante críticas por recibir 15 mil soles de Jefferson Farfán. (Foto: Captura de IG)

Una nueva polémica rodea al exfutbolista Jefferson Farfán y su pareja, Xiomy Kanashiro, tras las recientes declaraciones de Darinka Ramírez en ‘Magaly TV La Firme’, donde reveló que el exjugador realizó una transferencia de 15 mil soles a la conductora. La noticia generó una ola de críticas en redes sociales, especialmente contra Kanashiro, quien no dudó en responder con firmeza.

Uno de los comentarios más duros que recibió fue: “Te da 15 mil soles y más. A su hija una miseria. Qué clase de valores tienes”. Ante ello, la popular ‘Chinita’ respondió tajante en sus redes sociales, asegurando que aclarará todo en su programa de YouTube ‘¿A hora qué?’. “A mí nadie me dio nada, saldré con mis pruebas en mi programa. (Tengo) los valores muy bien puestos, ya que mis padres me enseñaron”, expresó.

Xiomy Kanashiro respondió a usuario que la calificó de 'sin valores'. (Foto: Captura de IG)

Por su parte, Jefferson Farfán también se pronunció al respecto durante su enlace con ‘América Hoy’. El exseleccionado nacional reveló que Darinka Ramírez accedió sin permiso a su celular para verificar la mencionada transferencia, lo que calificó como una invasión a su privacidad. Sin embargo, confirmó que sí le transfirió el dinero a Xiomy, pero precisó que no fue un regalo, sino un préstamo.

“Los 15 mil soles que le di a Xiomy, ella me los pagó. Es más, Xiomy me ayudó a pagar a mi equipo de trabajo. Tengo todas las pruebas”, aseguró el exfutbolista, con la intención de poner fin a las especulaciones.

Jefferson Farfán revela desde cuándo está oficialmente con Xiomy Kanashiro

Jefferson Farfán reapareció públicamente a través de un enlace en vivo con el programa ‘América Hoy’ para responder de forma directa a las recientes declaraciones de Darinka Ramírez, quien un día antes brindó una entrevista exclusiva a ‘Magaly TV La Firme’. Lejos de evadir la polémica, el exfutbolista decidió desmentir contundentemente los rumores sobre un supuesto vínculo sentimental con Ramírez y, al mismo tiempo, hablar abiertamente sobre su actual relación con la conductora Xiomy Kanashiro.

Jefferson Farfán y el día que le pidió a Xiomy Kanashiro que sea su pareja de manera formal. (Foto: Captura de TV)

Durante su intervención, Farfán negó rotundamente haber tenido intimidad con Darinka en diciembre de 2024, como ella afirmó. Explicó que para ese entonces ya compartía una cercanía especial con Xiomy, aunque su romance aún no era público ni oficial. “No tuve ningún tipo de relación con Darinka en esa fecha. Yo ya estaba con Xiomy”, expresó con firmeza, dejando en claro que la empresaria sabía que entre ambos no existía nada más allá de un vínculo como padres.

La confesión más destacada llegó cuando el exseleccionado nacional confirmó que formalizó su relación con Xiomy Kanashiro el pasado 14 de febrero de 2025, fecha en la que le declaró su amor con un gesto especial. Además, defendió a la ex Alma Bella de los ataques en redes tras la entrevista de Darinka Ramírez. “Están hablando sin conocer la realidad. Xiomy es una gran mujer y no merece ser arrastrada por este tipo de polémicas”, afirmó. Con estas declaraciones, Farfán no solo buscó zanjar el escándalo, sino también reafirmar su compromiso sentimental con la conductora de ‘Zona Musical’.