Mario Vargas Llosa y la vez que fue jurado en Miss Universo 1982 que se realizó en Perú

Mario Vargas Llosa partió a la eternidad este domingo 13 de abril. A los 89 años, el escritor peruano que puso a todo el país en los ojos del mundo tras ganar el Premio Nobel de Literatura en el 2010, es recordado como uno de los máximos exponentes de la literatura y su fallecimiento ha marcado a más de uno.

Su partida ha desempolvado diversos aspectos de su vida, entre sus relaciones amorosas y también algunas curiosidades que muchos no recuerdan que pasaron. A través de las redes sociales, la cuenta Arkiv Perú en Instagram, recordó uno de los momentos curiosos del Premio Nobel de Literatura peruano.

Mario Vargas Llosa tuvo una incursión en el mundo de la belleza y fue como jurado en el máximo concurso: Miss Universo. En el año 1982, Perú se convirtió en sede para conocer a la soberana de la belleza mundial, por lo que entre los jueces, además de tener especialistas, también estuvieron importantes celebridades, como el escritor peruano.

En el post compartido por la página escribieron: “Una de las tareas más curiosas en la carrera de Mario Vargas Llosa fue cuando ejerció como jurado de belleza del concurso Miss Universo que se realizó en el Perú en 1982. Compartió tribuna, entre otros, con el ilusionista David Copperfield, los actores Franco Nero y Carole Bouquet, además de nuestra ex Miss Universo Gladys Zender”.

En el clip, se ve a un joven Mario siendo presentado en público. Con un traje de gala, el escritor puso una sonrisa y se sentó como juez para elegir a la nueva reina de belleza. De esta manera, curiosamente, Vargas Llosa también fue parte de otras historias del Perú que no tenían que ver con lo que él sabía hacer: escribir.

Gisela Valcárcel recordó gesto de Vargas Llosa cuando sacó su primer libro

Gisela Valcárcel recordó con cariño y emoción el gesto que Mario Vargas Llosa tuvo con ella cuando publicó su primer libro, Mi nombre es Gisela, en 2005. A través de un post en Instagram, la conductora peruana compartió cómo el escritor, tras leer su obra, le envió un mensaje de apoyo que la conmovió profundamente.

Valcárcel relató que Vargas Llosa le escribió: “Me resulta admirable tu lucha, tu coraje, y tu capacidad para superar obstáculos”. Para ella, este gesto fue un verdadero honor, aunque lo consideró inmerecido. La conductora explicó que, a pesar de sus logros personales y profesionales, no esperaba un reconocimiento tan significativo de parte de una figura literaria de tal magnitud.

Gisela Valcárcel recuerda el gesto que Mario Vargas Llosa tuvo con su primer libro. IG.

En su publicación, Gisela también recordó el contexto en el que se conocieron y cómo Vargas Llosa, además de elogiar su trabajo, comparó su vida con las historias que él mismo solía escribir. “Es muy bonito leerlo, porque no solo me dio un consejo, sino que me hizo sentir que el esfuerzo que había hecho para escribir mi libro había sido valioso”, expresó Valcárcel.

Asimismo, la conductora resaltó el regalo de trabajar junto a Vargas Llosa durante su campaña política, un recuerdo que ella considera uno de los más importantes de su vida. Aunque Valcárcel dijo que fue un honor conocerlo y recibir su apoyo, también enfatizó la humildad y grandeza del escritor, quien, a pesar de su fama, siempre mostró una gran humanidad.

La partida de Mario Vargas Llosa, ocurrida el 13 de abril de 2025, dejó una profunda tristeza en muchos, incluidos aquellos como Gisela Valcárcel, quienes lo recordarán por su legado literario y su generosidad.