Dalia Durán revela que Miguel Trauco la invitó a Brasil, al hotel y hasta le enseñó los pies: “Nunca fue mi tipo”

Dalia Durán revela que Miguel Trauco la invitó a Brasil, al hotel y le enseñó los pies. Infobae Perú / Captura TV - Panamericana TV

Dalia Durán, ex pareja del cantante John Kelvin, sorprendió al público durante su participación en el programa El Valor de la Verdad, al contar detalles inéditos sobre su relación con el futbolista Miguel Trauco, defensor de Alianza Lima y la selección peruana.

A pesar de los rumores que se habían generado sobre un posible romance entre ambos, Dalia dejó claro que la situación no fue como muchos pensaban. La cubana relató cómo, después de su separación del padre de sus hijos, comenzó a recibir atención de Trauco, quien en ese momento era su vecino.

Según Durán, el futbolista comenzó a escribirle después de enterarse de los problemas que ella atravesaba con su entonces pareja, incluyendo el ampay en el que Kelvin fue captado junto a otra mujer.

“Miguel Trauco me escribió por Instagram cuando salió el primer ampay de John, solidarizándose conmigo. Él me dijo: ‘Vi lo que sucedió, me imagino cómo debes estar’. Luego, me invitó a Brasil, quería que viajara allá,” detalló Dalia durante su confesión, explicando cómo se dio el contacto inicial entre ambos.

Sin embargo, ella dejó en claro que no hubo intimidad entre ellos, ya que el futbolista “no era su tipo” y prefería mantener su distancia. Lo que sorprendió más fue que, tras la invitación a Brasil, Trauco la citó al hotel del aeropuerto Jorge Chávez para que ella recogiera “unos regalitos” que le había traído.

Durán no dudó en aclarar que, a pesar de las propuestas del futbolista, ella nunca aceptó. “Nunca fui a su hotel, nunca acepté los regalos. Para mí no era algo serio, solo una amistad”, comentó.

La situación empeoró cuando John Kelvin se enteró de los mensajes y coqueteos de Trauco con Dalia. Según contó, Kelvin comenzó a obsesionarse con el asunto y lo mencionaba constantemente. Dalia se defendió diciendo que no había tenido ninguna relación con Miguel Trauco, a pesar de las insinuaciones de su ex pareja. “Me decía que vaya al hotel del aeropuerto, pero nunca accedí”, explicó Durán.

Le mandaba fotos y vio algo que no le gustó en sus pies

Además de contar sobre el contacto con el futbolista, la cubana sorprendió al revelar que Trauco le enviaba fotos y videos por mensajes, aunque ella nunca les prestó mucha atención. En un momento, Dalia contó que una de las imágenes más impactantes fue una en la que vio los pies del jugador.

“Vi un hongo en su pie y eso no me gustó, así que decidí no hacerle caso más”, confesó Durán, dejando entrever que había ciertos aspectos del futbolista que no le agradaban.

A lo largo de su participación en El Valor de la Verdad, Dalia fue honesta sobre sus sentimientos hacia Miguel Trauco, dejando claro que, aunque hubo coqueteos e invitaciones, nunca hubo una relación amorosa o sexual entre ellos. Aseguró que John Kelvin interpretó mal la situación y la acusó de algo que nunca ocurrió.

La participación de Dalia Durán en el programa también abordó sus vivencias con John Kelvin, incluyendo los maltratos físicos y emocionales que sufrió durante su relación con el cumbiambero. Sin embargo, la parte más impactante fue su testimonio sobre el aborto forzado que tuvo que realizar a petición de su expareja, el cual marcó un punto de inflexión en su vida.

Finalmente, Dalia dejó en claro que, a pesar de los rumores y de los episodios difíciles que vivió, Miguel Trauco nunca fue su tipo y no hubo ningún tipo de relación romántica entre ellos. “Estoy tranquila con mi vida ahora. Ya no tengo nada que ocultar”, concluyó.

