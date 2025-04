¿Pedro Aquino invitó a Dalia Durán a México pese a estar casado?: Futbolista hizo publicación tras ser acusado

Habla la madre de Andrea Vidal, extrabajadora del Congreso asesinada: “La verdad de las intenciones la conoce su exnovio” La abogada María del Pilar Gómez pidió no vincular la muerte de su hija con una investigada red en el Congreso y denunció filtraciones en la investigación. “Mi hija no era prostituta, dejen de hablar de esa forma”, dijo

Fonavi: Cerad del Reintegro 3 aún no se puede consultar, ¿cómo conocer los montos? No confíes en versiones erradas sobre la devolución Fonavi 2025. El Certificado de Reconocimiento de Aportaciones y Derechos del Fondo Nacional de Vivienda ya está activo para la Lista 21, pero no para el nuevo pago