Magaly Medina arremete contra canción de Christian Cueva y Pamela Franco: “Son las mismas promesas que le hacía a Pamela López”

Magaly Medina destruye la canción de Christian Cueva y Pamela Franco. TikTok.

Magaly Medina no dudó en pronunciarse sobre la nueva canción de Christian Cueva y Pamela Franco, titulada “Hasta el fin del mundo”, en la que la pareja se muestra muy romántica en el videoclip. A pesar de que el video se ha convertido rápidamente en tendencia en YouTube, la conductora de ‘Magaly TV La Firme’ no fue nada comprensiva con la relación que ambos protagonizan y arremetió contra el futbolista, recordando las promesas incumplidas hacia su exesposa, Pamela López.

Magaly critica las promesas de Cueva a Pamela López

Durante su programa del viernes 11 de abril, Medina expresó su desconfianza hacia las promesas de amor que Christian Cueva le canta a Pamela Franco en su nuevo tema. Según la conductora de espectáculos, las promesas del futbolista no valen nada, y recordó que, en el pasado, le había hecho promesas similares a Pamela López, su esposa, con quien también intentó reconstruir su relación.

“Si habrá que creer en las promesas de Cueva o en hombres como él, sus palabras no valen nada, cero, 10 céntimos ni eso. Es lo mismo que cantaba hace tiempo. Y todas las promesas que le hacía a Pamela López para volver con ella”, comentó.

Magaly Medina destruye la canción de Christian Cueva y Pamela Franco. ATV/YouTube.

Cuestiona la felicidad de Cueva y Franco

Magaly Medina no se detuvo ahí y continuó con sus duras críticas hacia la aparente felicidad de la nueva pareja. Según la conductora, esta felicidad está construida sobre la tristeza de la exesposa de Cueva y sus hijos. Afirmó que la forma en que Cueva abandonó su relación con Pamela López y dejó a sus hijos no es algo digno de admirar, y que esta nueva relación no tiene un futuro prometedor.

“Esta aparente felicidad que tienen, ¿cuánto les durará? Esta felicidad está hecha sobre las lágrimas de unos niños y de otra mujer... cuando tú te alejas de una relación de la forma en la que él lo hizo, no es la mejor manera”, expresó Medina, dejando claro que no cree en el amor duradero de la pareja.

Lejos de darles su apoyo, Magaly Medina le dio fecha de caducidad al romance entre Pamela Franco y Christian Cueva. En su comentario, la conductora aseguró que la relación no sobrevivirá a largo plazo. “Sigue sonriendo Pamela Franco, no soy bruja ni les deseo mal a nadie. Pero en dos o tres años, vamos a ver que las cosas serán diferentes”, sentenció, haciendo una predicción sobre el futuro de la relación.

Pamela Franco y Christian Cueva se muestran enamorados en reciente videoclip. YouTube

Canción de Pamela Franco y Christian Cueva es tendencia en YouTube

A pesar de las duras críticas de Magaly, tanto Pamela Franco como Christian Cueva han decidido ignorar los comentarios de la conductora y continuar con sus proyectos musicales.

La pareja se mantiene enfocada en su carrera y han compartido en sus redes sociales el éxito de su nueva canción “Hasta el fin del mundo”. Esta colaboración, que cuenta la historia de un amor eterno que supera cualquier obstáculo, ha logrado gran popularidad en las plataformas digitales, y el videoclip, lanzado el 11 de abril, rápidamente alcanzó millones de vistas.

El tema refleja el amor que comparten Pamela y Christian, con una letra que resalta su devoción mutua: “Hasta el fin del mundo te iré a buscar, de ti nada me puede separar, cruzaría los siete mares hasta llegar a ti... hasta el fin del mundo te seguiré, donde sea que estés yo te encontraré, nada es más importante que vivir junto a ti”.

“Hasta el fin del mundo” no es el único éxito musical de la pareja. Christian Cueva y Pamela Franco han lanzado otros temas como “Nos queremos y qué”, “El cervecero” y “Escándalo”, los cuales también han alcanzado millones de reproducciones. El éxito de estos temas demuestra que la pareja tiene una gran base de seguidores, que disfrutan de su música y del vínculo que transmiten en sus canciones.

Pamela Franco y Christian Cueva lanzar el videoclip Hasta el fin del mundo. YouTube