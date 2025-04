Paro de transportistas: ¿Qué deben hacer los trabajadores para evitar sanciones por faltar o llegar tarde?

En varios puntos de la Panamericana Norte, trabajadores y estudiantes se quejan que no circulan buses de la empresa Nueva Estrella. (Andina)

El paro de transportistas que se desarrolla este jueves 10 de abril en Lima y Callao complicó el desplazamiento de miles de trabajadores, quienes enfrentan dificultades para asistir puntualmente a sus centros de labores o, en algunos casos, para llegar en absoluto. La situación reactivó la discusión sobre los derechos laborales en contextos de fuerza mayor y el rol de los empleadores ante estas circunstancias.

A RPP Noticias, la abogada laboralista Pamela Navarro explicó que el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) emitió un comunicado en el que insta a las empresas a considerar medidas de flexibilidad.

“El Ministerio exhorta a los empleadores a dos temas. Primero, a implementar el teletrabajo, al amparo de la norma, porque esta de hecho habla sobre situaciones coyunturales excepcionales. Y la segunda es, en los casos que no pueda priorizarse el teletrabajo, que haya una tolerancia de dos horas para el ingreso de los trabajadores al centro de labores”, dijo.

“Si nos siguen matando después del paro, nos vamos a un paro nacional”, manifestó Miguel Palomino, dirigente de transportistas| Andina/Luis Iparraguirre

En muchos distritos afectados por la paralización del transporte, no existen rutas alternativas viables. No es solo que no hay transporte, sino que los trabajadores no pudieron desplazarse para ingresar a sus centros de trabajo. A tempranas horas de la mañana, por ejemplo, en el Callao y en alguno de los conos, se volvió muy difícil movilizarse hacia el centro de trabajo.

Algunas compañías optaron por contratar transporte privado desde puntos determinados, mientras que otras asumieron parte de los costos del traslado. Sin embargo, la abogada indicó que esta no es una medida generalizada. “No son todas las empresas, porque claramente no todas tienen la capacidad económica de asumir estos temas”.

Sobre la tolerancia sugerida, Navarro explicó cómo se traduce en la práctica laboral: “Esas dos horas las tengo que compensar en un momento posterior. El comunicado señala que de preferencia esta compensación se hace por acuerdo de partes. Empleador y trabajador se ponen de acuerdo en qué momento se van a compensar las dos horas. Pero a falta de acuerdo, la empresa puede imponer la oportunidad en la cual se va a dar la compensación de dos horas. Esto tiene que estar previamente comunicado”.

El paro de transportistas iniciaría desde las 5:00 a.m. en Panamericana Sur y Norte| Andina (Jhonel Rodríguez Robles)

Este requerimiento de aviso previo es clave para evitar situaciones injustas. “No pueden llegar hoy y decirle te vas a quedar dos horas más, porque de hecho el paro es el día entero, ¿no? Entonces sería un poco absurdo”.

En cuanto a quienes no logran llegar a su centro de trabajo por la imposibilidad material de movilizarse, la especialista aclaró que el comunicado del MTPE no incluye disposiciones expresas para estos casos. A pesar de ello, destacó que no se trata de una situación equiparable a una falta injustificada.

“La norma no habla, bueno, el comunicado no habla de qué pasa con aquellos que no van a llegar. En estricto, si no trabajo, porque el trabajo tiene una contraprestación —yo trabajo y a cambio de mi trabajo, me pagan mi sueldo—, si yo no voy a trabajar, una consecuencia natural es que no reciba la remuneración por ese día de trabajo. Eso no es una sanción, eso es una consecuencia de la falta de trabajo”.

Paro de transportistas del 6 de febrero durará 24 horas en Lima y Callao. (Foto: Difusión)

La diferencia entre una deducción económica y una medida disciplinaria es fundamental. “El empleador podría sancionar una ausencia injustificada, pero creo que en este escenario no es injustificado, ¿no?”, comentó.

Navarro, además, recomendó a los empleados actuar de manera diligente y notificar su situación a sus jefes o supervisores mediante algún medio que quede registrado. “Los trabajadores tienen que actuar de manera proactiva y poder informarle al empleador cuál es su situación real y comunicarlo a su superior vía un correo electrónico o un mensaje de WhatsApp. Algo que avale. Esa es la situación: no hay cómo llegar, no hay transporte. Como bien dices, no tengo la capacidad económica para pagar un taxi”.

Añadió que no todos cuentan con recursos para costear un servicio privado, más aún en días como el de hoy. “Aquellos que hemos tomado taxi hoy, el taxi, oferta y demanda, es carísimo”.

Por último, Navarro subrayó que no solo se trata de una cuestión de transporte, sino también de seguridad personal. “Hay otro tema que creo que también es importante y es el tema de la seguridad. La gente que sale para llegar a trabajar está exponiendo su seguridad, porque hoy especialmente no es seguro”.

El paro se desarrolla en medio de una coyuntura que afecta a empresas y trabajadores, tanto desde el punto de vista operativo como económico. “Estamos en una situación y en una coyuntura, creo que compleja para las empresas y también para los trabajadores”, señaló la especialista.