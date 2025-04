Magaly Medina ningunea a cantantes de Corazón Serrano que criticaron su ampay: "No las conocemos". | Magaly TV La Firme.

La polémica conductora Magaly Medina volvió a generar controversia en la última edición de su programa ‘Magaly TV La Firme’, tras responder con dureza a las críticas de las integrantes de Corazón Serrano, Kiara Lozano y Leslie Águila. Las cantantes expresaron su molestia por la difusión de un ampay que muestra a su compañera Susana Alvarado besándose con el exfutbolista y conductor Paco Bazán, pidiendo respeto por la privacidad de la pareja.

Fiel a su estilo directo y sin filtros, la popular ‘Urraca‘ no tardó en responder a las declaraciones de las artistas piuranas. Según la periodista, no se puede hablar de un “momento íntimo” si este ocurre en un lugar público. “Las compañeras de Susana Alvarado han salido a cuestionar por qué difundimos un supuesto momento íntimo. Pero eso no es un momento íntimo. Si te das un beso frente a otras personas, no hay intimidad. Si voy a un restaurante y me pongo a besar a mi pareja, no es algo privado; es una muestra de afecto compartida públicamente”, señaló.

Además, Magaly Medina cuestionó la lógica detrás de los reclamos y recalcó que la notoriedad pública de los involucrados justifica el interés mediático. “Si no quieres que nadie se entere, te vas a otro lugar, porque si lo haces frente a la gente, es obvio que alguien te va a grabar”, dijo enfática. Para la conductora, lo que diferencia a una figura pública de un ciudadano común es precisamente el interés que genera su vida privada en la opinión pública.

Vocalistas de Corazón Serrano defienden a Susana Alvarado | Captura TikTok

La conductora de ‘Magaly TV La Firme‘ también lanzó una crítica directa hacia Kiara y Leslie, señalando que, si no hay cámaras tras ellas, es simplemente porque no generan tanto interés. “Lo que ocurre es que, si a las chicas menos conocidas las ven besándose con alguien, nadie las graba porque no sabemos quiénes son. En cambio, Susana Alvarado se hizo conocida por este pseudoromance, que luego se convirtió en una relación real con Paco Bazán”, sostuvo.

Magaly Medina cerró su pronunciamiento subrayando que su programa no hace más que mostrar lo que ya está expuesto públicamente. “Nosotros no entramos a las casas de nadie. Registramos lo que sucede en la vía pública. Si no quieren que se les vea, es cuestión de ser más discretos”, puntualizó.

Susana Alvarado y Paco Bazán se fueron al extranjero tras ser captados besándose

Susana Alvarado y Paco Bazán continúan dando de qué hablar, esta vez por su reciente viaje juntos a República Dominicana, el cual fue confirmado gracias a registros migratorios públicos, según reveló Magaly Medina en su programa. Este sería el segundo destino que visitan en pareja en poco tiempo, luego de haber sido vistos en Colombia, lo que refuerza los rumores sobre un romance cada vez más consolidado. La información sale a la luz a pesar de que Bazán había declarado previamente estar en una etapa de abstinencia emocional tras su separación, lo cual ahora parece contrastar con sus apariciones constantes al lado de la cantante de Corazón Serrano.

Susana Alvarado se luce con imponente anillo en su viaje con Paco Bazán. (Instagram)

Magaly Medina aprovechó para responder a posibles críticas sobre la divulgación de estos datos, dejando claro que la información migratoria es pública y no constituye una invasión a la privacidad. Además, recordó una reciente presentación de Bazán en un concierto radial, donde dejó entrever con una enigmática frase que “el amor se venció”, sin dar mayores detalles, lo que muchos han interpretado como una referencia a su anterior relación. Mientras tanto, sus salidas y viajes con Alvarado parecen contradecir su supuesto retiro del amor, generando aún más expectativa sobre la naturaleza de su vínculo.