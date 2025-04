¿Hasta qué hora será el paro de transportistas de este jueves 10 de abril?

Transportistas invitan a otros gremios a sumarse a las movilizaciones a nivel nacional. (Fuente: Latina)

Este jueves 10 de abril se desarrolla el paro de transportistas en Lima y Callao. La protesta fue convocada por diversos gremios del sector, entre ellos la Asociación Nacional de Integración de Transportistas (Anitra) y la Coordinadora de Empresas de Transporte Urbano (CTU), en respuesta al aumento de extorsiones y crímenes vinculados al cobro de cupos que afectan diariamente a conductores, empresas y peruanos de a pie.

La jornada, que comenzó desde las 05:00 a.m., está programada para extenderse por 24 horas. Sin embargo, los transportistas advirtieron temprano que, de no obtener respuesta del Ejecutivo, podría convertirse en el preludio de una paralización nacional de carácter indefinido.

La protesta actual es la segunda en lo que va del mes, luego de la realizada el lunes 7 de abril. En esta nueva jornada, los transportistas demandan medidas concretas contra la violencia criminal que golpea a su sector. Durante la mañana, los manifestantes se movilizaron hacia el Congreso de la República y, en medio del recorrido, un grupo rompió el cordón policial instalado en el jirón Áncash.

Miguel Palomino, vocero del gremio, advirtió que, si el Gobierno no atiende sus exigencias, la protesta podría escalar: “Si es que no hay solución y nos siguen matando a pesar del paro de hoy, vamos a reunirnos todos los dirigentes nacionales de las diferentes modalidades: carga pesada, interprovincial, mototaxistas, colectiveros... nos vamos a un paro nacional. Y si tiene que ser indefinido, vamos a ir”, declaró a la prensa.

“Si nos siguen matando después del paro, nos vamos a un paro nacional”, manifestó Miguel Palomino, dirigente de transportistas| Andina/Luis Iparraguirre

La preocupación principal gira en torno al avance de mafias extorsionadoras que exigen pagos ilegales a transportistas para dejarlos operar. Según testimonios de los gremios, estos pagos se cobran bajo amenaza de muerte, y muchos conductores han sido víctimas de ataques armados en distintas zonas del país.

Gobierno intentó frenar paro

Horas antes del inicio de la protesta, representantes del Poder Ejecutivo sostuvieron una reunión con dirigentes de los gremios de transporte, en un último intento por disuadir la movilización. El encuentro se realizó la noche del miércoles 9 de abril en la sede del Ministerio del Interior (Mininter), con la participación del ministro del Interior, Julio Díaz Zulueta, y el titular del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), Raúl Pérez Reyes.

Walter Carrera Álvarez, presidente de la Asociación de Transportistas Nacional e Internacional (Asotrani), reveló que durante esta reunión el ministro del MTC intentó convencerlos de no salir a protestar. “Les dijimos claramente que las medidas que han implementado no han dado resultado, y por eso salimos a marchar. El ministro de Transportes incluso nos apartó a un lado para tratar de convencernos de no acatar el paro de hoy”, señaló el dirigente.

Paro de transportistas será este jueves 10 de abril. (Foto: Infobae Perú / Andina)

Entre las promesas del Ejecutivo se encuentra la prórroga del estado de emergencia en Lima y Callao por 30 días adicionales, así como en otras zonas del país como Trujillo, Virú y Pataz. Esta medida busca reforzar la intervención de las Fuerzas Armadas y la Policía en zonas de alta incidencia delictiva.

También se mencionó una nueva restricción al uso de motocicletas, prohibiendo que circulen dos personas a bordo como parte de una estrategia para frenar delitos cometidos por raqueteros y sicarios. Esta medida ya había sido propuesta por el defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, aunque con un enfoque más amplio, que incluía horarios específicos y prohibiciones por distritos.

Cabe precisar que más de 20 mil unidades de transporte público se unieron a la paralización. Esto generó caos para movilizar a los ciudadanos desde tempranas horas del día.