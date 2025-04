Alejandra Baigorria explica por qué no la dejaron entrar a discoteca en Colombia: “Discriminaron a mi amigo”

Alejandra Baigorria aclara incidente que vivió fuera de discoteca en Colombia. Amor y Fuego.

Alejandra Baigorria ha sido el centro de atención en las redes sociales luego de que un video en el que aparece fuera de una discoteca en Cartagena, Colombia, se hiciera viral. En la grabación, la empresaria parece pasar un momento incómodo al enfrentarse con personal de seguridad del local, lo que generó una ola de comentarios y especulaciones en Internet.

La situación, ocurrida durante un viaje de despedida de soltera al país vecino, fue interpretada por muchos como un hecho bochornoso. Sin embargo, fue la propia Alejandra Baigorria quien salió a aclarar lo sucedido el martes 8 de abril, durante una entrevista con un periodista del programa ‘Amor y Fuego’.

Ale Baigorria pasa vergüenza en los exteriores de un bar en Colombia. Ric La Torre

El incidente: ¿discriminación o malentendido?

La empresaria explicó que al llegar a la discoteca con su grupo de amigos, se encontraron con una sorpresa desagradable: uno de ellos no pudo ingresar al establecimiento porque llevaba puesto un vestido. Según Baigorria, el personal de seguridad los miró “de pies a cabeza” y, tras un breve intercambio de risas y comentarios entre ellos, decidieron no dejar entrar a su amigo, lo que desató su molestia.

“Nos miran así, no había cola, no había nadie. Nos miran de pies a cabeza y se ríen. Se demoran, se ríen, conversan, se burlan entre ellos y dicen ‘no pueden entrar’”, relató Alejandra, visiblemente afectada por lo sucedido.

Este rechazo provocó que la empresaria decidiera grabar la escena, asegurando que iba a exponer públicamente la situación.

“Yo los estoy grabando porque tengo 4 millones de seguidores y los voy a exponer por la discriminación que están haciendo. No es que yo quería entrar a la discoteca, yo quiero exponer que ustedes están discriminando a una persona que yo quiero, respeto y tienen que respetar si se quiere poner un vestido o no”, expresó.

Alejandra Baigorria aclara incidente en discoteca de Colombia. Captura TV - 'Amor y Fuego'.

Un acto de solidaridad ante la discriminación

La denuncia de Alejandra, quien se mostró firme en su posición, no solo se limitó a la grabación en ese momento. La empresaria dejó claro que su intención no era simplemente ingresar al club, sino exponer públicamente lo que consideraba una clara muestra de discriminación hacia su amigo. “Yo no quiero entrar acá, yo voy a pasar esto en mi país, Perú, donde tengo 4 millones de seguidores. Y tengo colombianos, y esto es una discriminación”, agregó en el video, subrayando la gravedad de lo sucedido.

Su publicación se viralizó rápidamente, generando una serie de comentarios y críticas, tanto a favor como en contra. Algunos usuarios apoyaron a Alejandra por alzar la voz contra el acto de discriminación, mientras que otros la atacaron por su forma de abordar la situación.

La respuesta de Alejandra: aclaraciones ante los ataques

Luego de que las reacciones en redes se multiplicaran, Alejandra Baigorria decidió aclarar que, en ningún momento, su actitud fue negativa o agresiva.

“La gente me está atacando, cuando en realidad yo no he sido así. Hay que explicar algo que se ha salido de contexto o han querido sacar de contexto”, comentó en la entrevista para ‘Amor y Fuego’

Aseguró que su único objetivo era visibilizar la discriminación y generar conciencia sobre este tipo de situaciones. “No quería hacerle daño a nadie, solo quiero que entiendan que la gente tiene derecho de expresarse como quiere y no ser juzgada por ello. Estamos en el 2025, y la discriminación no tiene cabida en ninguna parte del mundo”, añadió.

Alejandra Baigorria: Vania Bludau apareció en la despedida de soltera de la empresaria en Colombia. IG.