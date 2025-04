Raúl Romero sorprende y conmueve a anciano de 80 años que se dedica a vender libros: “Me encantó conocerte”

Raúl Romero conmueve al sorprender a un abuelito de 80 años que se dedica a vender libros. | TikTok.

Raúl Romero, uno de los rostros más queridos de la televisión peruana, ha vuelto a ganarse el corazón del público, esta vez fuera de los sets y cámaras, con un gesto profundamente humano. El conductor sorprendió a don Andrés, un adulto mayor de 80 años que, a pesar de su avanzada edad y las dificultades de la vida, se dedica a vender libros en las calles para mantenerse y compartir su pasión por la lectura.

El emotivo encuentro, captado en video y difundido por la cuenta ‘Hoy por ti Perú', se volvió viral en cuestión de horas. En las imágenes se puede observar a don Andrés, un hombre de espíritu humilde y mirada esperanzada, esperando a un supuesto cliente que iba a comprarle una gran cantidad de libros. Lo que no sabía era que esa visita tan especial venía cargada de emoción: su misterioso comprador era nada menos que Raúl Romero.

Con su característico carisma y una sonrisa sincera, el popular ‘Cara de haba’ se acercó a don Andrés no solo con la intención de comprarle libros, sino también para cumplirle un sueño. “Don Andrés, yo te quería contar. No he pasado por acá por casualidad, ‘Hoy por ti’ me contactó en las redes, leí el mensaje y me encantó la idea de conocerte”, expresó Raúl en medio del encuentro, revelando que todo fue gracias a la iniciativa de usuarios en redes sociales que compartieron la historia del abuelito.

Raúl Romero le cumplió sueño a vender de libros de 80 años. (Foto: Captura de TikTok)

Durante el breve, pero emotivo intercambio, el exconductor de televisión no solo elogió la dedicación de Andrés a la escritura, sino que también compró varios de sus libros con la intención de regalarlos a otras personas, como una forma de honrar y difundir su trabajo. “Me encantó la idea de que escribas, me encantó la idea de tener algunos de tus libros y también regalarlos. A mí me gustaría poder tener libros tuyos y poder regalarle a las personas”, dijo conmovido el expresentador de ‘Habacilar’.

La reacción de don Andrés fue inmediata y sincera: entre lágrimas y palabras de agradecimiento, expresó su emoción por este gesto que jamás imaginó vivir. Al finalizar el encuentro, ambos se fundieron en un abrazo lleno de ternura, dejando ver la conexión especial que se formó en ese instante.

El video, acompañado del mensaje “Hoy se cumplió un sueño”, ha generado una ola de comentarios positivos y mensajes de admiración hacia Raúl Romero, quien ha demostrado que la empatía y la solidaridad siguen siendo valores que pueden transformar vidas.

¿Quién es Raúl Romero?

Raúl Gustavo Romero Salazar es un destacado cantante, músico y expresentador de televisión peruano, nacido en Lima el 11 de marzo de 1961. Durante su infancia y parte de su adolescencia, vivió en Barcelona, España. Al regresar a Perú, culminó sus estudios escolares y posteriormente incursionó en el ámbito musical.

El cantante alcanzó gran notoriedad como vocalista de la banda ‘Nosequién y los Nosecuántos’, conocida por fusionar diversos géneros musicales y por sus letras que reflejaban la idiosincrasia peruana. Paralelamente, se consolidó en la televisión peruana como conductor del programa de concursos ‘Habacilar’, emitido por América Televisión, el cual gozó de amplia popularidad entre el público juvenil.

Tras su etapa en la televisión, Raúl Romero continuó su carrera musical como solista, explorando nuevos géneros y manteniéndose activo en la escena artística. Además, incursionó en la literatura, presentando su primera novela titulada “Diario de Ejercicios”. En el ámbito personal, está casado con Carolina García-Sayán Roca desde hace más de dos décadas, con quien tiene una sólida relación familiar.