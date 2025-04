Reimond Manco habla de su resquebrajada amistad con Roberto Guizasola y la llamada que le hizo en medio de polémica

Reimond Manco habla de su resquebrajada amistad con Roberto Guizasola

En una reciente entrevista, Reimond Manco habló abiertamente sobre su distanciamiento de Roberto Guizasola, su relación con Jefferson Farfán y las polémicas que han marcado su carrera. En su conversación con Trome, el futbolista no ocultó el dolor que le causó la actitud de algunos amigos cercanos, como Guizasola, quien lo terminó decepcionando por su actitud en ciertos programas de Enfocados.

Cuando se le preguntó si estaba distanciado de Roberto Guizasola, Reimond Manco no dudó en compartir su sentir. “Si hay un programa donde siempre tratan de denigrarte, burlarse de ti, minimizar tu carrera y alguien que consideras amigo o hermano está ahí y aplaude, es doloroso”, expresó en hoy integrante de El Gran Chef Famosos.

Reimond Manco nació en Venezuela, pero aclara que su corazón es de Perú. Latina TV

Para Reimond Manco, la traición de Roberto Guizasola fue difícil de asumir, especialmente porque sentía que su amigo no lo apoyaba cuando más lo necesitaba. “Hace dos semanas me llamó y fui muy cortante. Eso no se conversa por celular”, agregó, dejando claro que la relación está resquebrajada y que una conversación de ese tipo no podía resolverse por teléfono.

Este intento de reconciliación sucede en un contexto donde Roberto Guizasola se encuentra en el ojo de la tormenta. Después que Magaly TV La Firme sacara a la luz que el exfutbolista tenía una relación extramatrimonial con Alexandra Díaz, la involucrada terminó denunciándolo por los presuntos delitos de violación sexual; difusión de imágenes con contenido sexual; y violencia psicológica.

Pese a que el exfutbolista aceptó haberle sido infiel a su esposa, rechazó tajantemente las denuncias de Díaz. Acto seguido, anunció una demanda contra ella.

Alexandra Díaz rompe el silencio sobre su relación con Roberto Guizasola: "Él me decía que quería a las dos". Infobae Perú / Captura TV - Magaly Tv La Firme

Su enemistad con Jefferson Farfán

Además, Reimond Manco aprovechó la oportunidad para referirse a enemistad con Jefferson Farfán, otro tema que ha generado controversia. En más de una ocasión, el futbolista ha indicado que el popular Foquita usa su programa para burlarse de él sin ninguna razón. Incluso, en una transmisión en vivo, contó que la expareja de Yahaira Plasencia le pedía favores, demostrando así que existía entre ellos un vínculo cercano.

“En el dinero está el diablo y hace que las buenas personas no se den cuenta de que por plata pierden su esencia”, comentó, sugiriendo que la relación con Farfán se ha visto afectada por cuestiones de dinero, y no por diferencias personales. Sin embargo, Manco dejó en claro que no tiene intención de profundizar más en el tema: “No es mi estilo”, sentenció.

Un momento de la entrevista que generó gran expectativa fue cuando Manco habló sobre su video en redes sociales, en el que afirmaba tener “un arsenal” si alguien quería guerra, en referencia a las burlas de Jefferson Farfán.

Reimond Manco arremetió contra Jefferson Farfán por querer minimizar su carrera y le mandó advertencia.

Explica por qué envió advertencia a Jefferson Farfán

Reimond Manco explicó que su reacción fue impulsada por la preocupación por su hijo, quien había sido molestado en el colegio por las acciones de Jefferson Farfán. “Mi hijo llegó del colegio y me comentó lo que sus compañeros lo vacilaban por culpa de ese ‘pata’”, relató.

Según él, cuando algo afecta a su familia, no puede quedarse callado. Sin embargo, Manco también reveló que ya se había calmado y que un buen consejo de un amigo lo ayudó a poner las cosas en perspectiva. “Me calmé, un gran amigo me aconsejó y todo queda ahí”, dijo, expresando que no desea seguir alimentando conflictos.

Reimond Manco tiene una familia numerosa de la cual está muy orgulloso. IG

“Le deseo que sea feliz en su vida y que en todo le vaya bien”, dijo Reimond Manco, quien aclaró que siempre le ha tenido respeto y admiración a Jefferson Farfán, especialmente por su trayectoria. “Un compañero admirable por su trayectoria y como teníamos el mismo representante era inevitable que nos frecuentáramos”, concluyó el futbolista.