Lo que no se vio del tenso encuentro entre Marisol y Pamela López en el programa de ‘La Chola Chabuca’

El detrás de cámaras del tenso encuentro entre Marisol y Pamela López en el programa de ‘La Chola Chabuca’. IG: 'La Noche'.

El esperado reencuentro entre Pamela López y Marisol, conocida como “La Faraona”, se dio la noche de 5 de abril en el set del programa ‘Esta Noche’ de la Chola Chabuca, un momento que acaparó la atención de los televidentes.

Durante el encuentro, ambas figuras del espectáculo se enfrentaron cara a cara en un ambiente claramente tenso, donde no podían evitar hablar de Christian Cueva, el tema que había sido el centro de múltiples especulaciones en los medios y redes sociales.

Un saludo con nerviosismo y tensión

Desde el inicio, la atmósfera del set estaba cargada de nerviosismo. Pamela López y Marisol se saludaron con un beso en la mejilla, una muestra de cortesía que contrastaba con la evidente tensión que ambas sentían. La presencia de Christian Cueva, quien es el nexo entre ambas, era el elefante en la sala. Durante la conversación, las dos se adentraron en el tema de los chats difundidos por Marisol, los cuales involucraban al futbolista y habían generado gran revuelo.

Pamela López, visiblemente afectada, no pudo evitar expresar su sorpresa al descubrir que su esposo, Christian Cueva, había estado en contacto con Marisol sin ella saberlo. “El padre de mis hijos siempre me ocultó sus amistades, nunca me dijo que conocía a Marisol”, comentó la influencer trujillana, dejando ver el dolor que le causaba el enterarse de esos detalles. La situación parecía haber tocado una fibra sensible, ya que la conversación no solo estaba enmarcada por los medios de comunicación, sino también por las emociones de una mujer que sentía traicionada.

Así fue el encuentro de Pamela López con Marisol. América TV

Marisol se defiende y aclara su postura

Por su parte, Marisol intentó calmar la situación y defender su posición. ‘La Faraona de cumbia’ reconoció que su error fue no poner límites claros en su relación con el futbolista. Sin embargo, fue firme al asegurar que nunca existió una relación amorosa o un “affaire” entre ella y Cueva. “Nunca nos vimos en una casa, en un hotel... mi error fue permitir las palabras cariñosas”, explicó Marisol, aclarando que los mensajes intercambiados entre ellos contenían comentarios subidos de tono, pero no llegaron a ser más que una simple cercanía.

A pesar de sus explicaciones, Marisol dejó claro que los chats, aunque sugerentes, no fueron más allá de unas palabras amables que no implicaban un romance. Sin embargo, la situación no dejó de ser incómoda para ambas partes, quienes intentaron mantener la calma mientras discutían un tema tan delicado. Las palabras de Marisol parecían dirigidas a tranquilizar a Pamela, aunque no lograron disipar la tensión que se palpaba en el ambiente.

Marisol y su clara advertencia a Christian Cueva. Captura de TV - 'Amor y Fuego'

El detrás de cámaras y las tensiones evidentes

A través de las redes sociales de ‘Esta Noche’, se pudo conocer más detalles del detrás de cámaras de este encuentro. Durante las pausas comerciales, las cámaras captaron a las dos mujeres conversando tranquilamente, aunque los gestos de Marisol indicaban que estaba explicando alguna situación a Pamela López.

Se pudo observar que la cantante de cumbia intentaba darle explicaciones a la madre de los hijos de Cueva, lo que indicaba que, aunque la conversación fuera aparentemente calmada, las tensiones seguían siendo palpables.

Los videos publicados muestran cómo Marisol y Pamela, después de la grabación, se retiraron del set por separado, cada una acompañada por un miembro de la producción de ‘La Chola Chabuca’. Este detalle reflejaba lo complejo de la situación: a pesar de que se habían saludado de manera cordial en público, la carga emocional detrás de la discusión sobre Christian Cueva era evidente.

El detrás de cámaras del tenso encuentro entre Pamela López y Marisol. IG: La Noche.

Un reencuentro que deja más preguntas que respuestas

El reencuentro entre Pamela López y Marisol en ‘Esta Noche’ dejó a los televidentes con más preguntas que respuestas. Aunque ambas trataron de aclarar los malentendidos sobre su relación con Christian Cueva, el ambiente tenso y las gesticulaciones de las participantes demostraron que, a pesar de los intentos por mantener la calma, el tema sigue siendo delicado y emocional para las involucradas.

Mientras tanto, los seguidores de ambas celebridades siguen atentos a los detalles de esta complicada situación, que sigue siendo uno de los temas más comentados en las redes sociales. Aunque la conversación cara a cara no resolvió todas las incógnitas, dejó en claro que la relación entre Pamela López y Marisol es mucho más compleja de lo que parece, y que los vínculos personales, cuando están en juego, siempre tienen una historia más profunda detrás.

Pamela López confesó a Marisol que Christian Cueva negó conocerla. Captura Tv - América TV.