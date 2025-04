“Se educa con el ejemplo”

YPFB - Bolivia

Las decisiones en materia de políticas públicas, basadas en análisis técnico y evidencia o en pura ideología, tienen repercusiones en el mediano o largo plazo. En ocasiones, por más atractivas o “políticamente vendedoras” que sean, terminan perjudicando el bienestar de la población, sumiendo al país en una dura crisis económica y social.

En los últimos meses, Bolivia enfrenta el desabastecimiento de diversos productos de primera necesidad, siendo uno de los principales el combustible. En 2006, el presidente Evo Morales determinó la nacionalización de la industria de hidrocarburos, con lo que se estableció el control estatal de la producción y comercialización de petróleo y gas.

En un primer momento, los ingresos del Estado se incrementaron, lo que permitió financiar programas sociales y de desarrollo. Sin embargo, con el tiempo, el desincentivo a la inversión privada afectó negativamente el desarrollo de la industria. La inversión en exploración y explotación se redujo drásticamente, lo que impactó la producción local. La industria de hidrocarburos boliviana no cuenta con los recursos para abastecer la demanda local de diésel y de combustible. Hoy apenas cubre el 15% y 30% de la demanda, respectivamente, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística de Bolivia (INE).

Los cuantiosos recursos generados para el Estado por la estatización no se reinvirtieron en explorar nuevos yacimientos. La inversión pasó de US$ 6,011 millones en 2014 a tan solo US$ 1,880 millones en 2023, según cifras del INE. Asimismo, entre los años 2014 y 2024, se evidenció una reestructuración del presupuesto público boliviano, alterando la participación de la inversión. Pasó de representar un 22% al 16% del total del presupuesto. Por otro lado, la partida de sueldos y jornales pasó de representar un 14% a un 19% del total del presupuesto en ese periodo de tiempo, de acuerdo con datos del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de Bolivia.

Bolivia no solo depende de las importaciones de combustibles, sino que tampoco cuenta con reservas monetarias para realizar compras en el exterior. En 2014, las reservas internacionales netas sumaban poco más de US$ 15,000 millones; mientras que hacia 2024, estas sumaron menos de US$ 2,000 millones, según datos del Banco Central de Bolivia. Así de dura es la situación que atraviesa. Su producción de petróleo está en niveles inferiores a los de 2005, previo a la nacionalización del sector.

Ni qué decir del efecto inflacionario que ha traído consigo esta coyuntura. De acuerdo con el INE, la inflación en 2024 alcanzó una tasa del 9.97%, la más elevada desde 2008; mientras que, hacia febrero último, la inflación acumulada a doce meses fue de 13.22%. La afectación en los bolsillos de los bolivianos es más que evidente.

Pésimas decisiones de política, basadas en una ideología retrógrada que, en la historia económica del mundo, no ha dado resultados, terminaron convirtiendo a Bolivia en un país con escasas reservas energéticas y sin divisas. “Se educa con el ejemplo”, dice el dicho. Aquí tenemos uno bastante claro, que nos lleva a concluir que el Estado empresario no sirve.