Niña de 4 años falleció en nido de Cusco: padres denuncian negligencia y piden investigación urgente

Una niña de 4 años falleció en el jardín infantil San Rafael, en Cusco, durante el recreo. La familia denuncia falta de supervisión y exige celeridad en las investigaciones para esclarecer las causas de su muerte. Fuente: 24 Horas

Un lamentable suceso ocurrió en el distrito de San Jerónimo, Cusco, cuando una niña de tan solo 4 años falleció mientras se encontraba en el patio de un nido ubicado en la calle Moray. Según los padres de la pequeña, la menor fue dejada en el colegio sin ningún problema de salud, pero tres horas más tarde recibieron una desgarradora noticia desde el centro de salud local, no desde la propia institución.

La noticia de su muerte llegó por medio de una llamada telefónica del personal médico, no del plantel educativo, lo que generó gran confusión y dolor en la familia. Ahora, los padres exigen respuestas y que se esclarezcan las circunstancias de la muerte de su hija.

La familia denunció una grave falta de supervisión por parte de los docentes, y piden que las autoridades tomen acciones inmediatas para evitar que sucesos como este se repitan en el futuro. A pesar de la versión preliminar que indica que la niña pudo haberse ahorcado jugando con una soga durante el recreo, la familia no descarta que pueda haber otras causas detrás de la tragedia.

Niña de 4 años falleció trágicamente mientras se encontraba en el jardín San Rafael, en Cusco, generando conmoción en la comunidad educativa y su familia. Foto: Composición Infobae Perú

Exigen justicia por muerte de una niña en Cusco

Los padres de la niña, junto con otros familiares, exigen que se esclarezca la muerte de la pequeña. La madre de la menor relató la angustia que vivió al enterarse del fallecimiento de su hija. “Nadie me ha comunicado de la institución. Recibí una llamada y me dijeron que debía acudir al centro de salud. Al llegar allí, me informaron que mi hija había muerto. ¿Cómo es posible?”, expresó indignada.

Según los relatos de los familiares, la niña fue llevada en perfectas condiciones por su padre, quien no detectó ningún problema de salud antes de dejarla en el colegio. Sin embargo, tres horas después, el inesperado mensaje desde el Centro de Salud de San Jerónimo les confirmó lo peor: su hija había fallecido. La familia también señala la confusión que rodea a la causa de la muerte, ya que, según una de las profesoras, la pequeña habría estado jugando con una soga, lo que habría provocado su caída fatal. Sin embargo, la familia no está convencida de que esta sea la verdadera causa del accidente.

“Al momento la información que tenemos es que mi hija se ha podido ahorcar. Pero realmente no sabemos con exactitud qué es lo que ha pasado, porque la información que nos dan es que ha podido pasar en la hora de receso”, comentó la madre de la niña a ATV Noticias.

Esta falta de detalles claros ha alimentado aún más el dolor y la preocupación de los padres, quienes solicitan a las autoridades que se esclarezca de manera urgente la causa de la muerte de su hija y se actúe con la mayor celeridad posible.

La familia de la menor exige respuestas sobre las circunstancias de su fallecimiento y pide justicia. Foto: Composición Infobae Perú

Familia denuncia la falta de supervisión de docentes

Una de las mayores preocupaciones de la familia es la falta de supervisión por parte de los docentes en el jardín infantil. Los familiares señalan que, como mínimo, deberían haber estado atentos a las actividades de los niños durante el receso escolar.

“Mi sobrina estaba sana, no sufría de ningún mal. ¿Qué hacían las profesoras del jardín? ¿Cómo pudo haber sucedido esto bajo su cuidado?”, cuestionó Yeny Pillco, tía de la niña.

La falta de supervisión es una de las principales razones por las cuales la familia considera que el colegio debe ser responsable por lo sucedido.

La indignación también se extiende a la versión sobre la muerte de la niña, que según algunos informes podría haberse producido durante el traslado al hospital. La familia duda de esta versión, ya que la información inicial indica que la menor falleció en el recinto escolar y no durante el traslado al centro médico. Este tipo de afirmaciones ha generado más desconfianza y malestar entre los padres, quienes creen que las autoridades del colegio podrían estar tratando de minimizar lo ocurrido dentro de la institución.

El Ministerio Público y la Policía Nacional han iniciado investigaciones para esclarecer las causas de la muerte de la niña. Foto: Nueva TV Nacional

“Mi nieta de cuatro años falleció y realmente estamos indignados porque hasta el momento no sabemos qué pasó. Pedimos que se acelere la investigación y que se nos informe qué ocurrió con mi niña en el colegio”, expresó Emiliano Pillco, abuelo de la menor, en una entrevista a RPP.

Suspenden clases tras muerte de niña

Ante la gravedad de los hechos y mientras las investigaciones continúan, el director de la UGEL Cusco, Freddy Quiñones Cárdenas, dispuso la suspensión de clases en la institución educativa San Rafael por un periodo de cinco días. Esta medida permitirá que las autoridades competentes realicen los peritajes necesarios en las instalaciones del colegio y obtengan información adicional sobre las circunstancias en las que ocurrió el fallecimiento de la niña.

Por su parte, el Ministerio Público y la Policía Nacional de Perú ya han iniciado las investigaciones sobre el caso, con el fin de esclarecer los hechos y determinar si hubo algún tipo de negligencia por parte de los docentes o de la institución educativa.