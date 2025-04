Evelyn Vela revela que Cueva no solo le regaló una cartera a Melissa Klug: “Los regalitos llegaban a cada rato”

Evelyn Vela asegura que Melissa Klug recibió varios regalos de Christian Cueva | Willax

La tarde del lunes 31 de marzo, Evelyn Vela sorprendió con sus declaraciones en ‘Amor y Fuego’, al revelar sorprendentes detalles sobre los obsequios que el futbolista Christian Cueva le hizo a Melissa Klug.

Según la versión de ‘La Reina del Sur’, los regalos de Cueva a “La Blanca de Chucuito” eran constantes, y aunque no fue testigo directo de todos, la revelación causó gran revuelo entre los conductores del programa, Rodrigo González y Gigi Mitre.

En su intervención telefónica, Evelyn Vela contó que los regalos que el futbolista de Cienciano le hacía a Melissa Klug no eran algo raro.

“Los regalitos llegaban a cada rato”, afirmó, generando la curiosidad de los conductores del programa. Sin embargo, intentó restar importancia a su conocimiento directo de la situación. “A mí también me dijeron. Yo no paraba todos los días con ella, más bien eso pregúntenle a ‘La Chama’”, dijo, sugiriendo que, si bien sabía de los obsequios, no era algo que presenciara constantemente.

La revelación dejó entrever que, aunque Vela no estaba siempre al tanto de los detalles, sí había rumores sobre la generosidad de Cueva hacia la madre de sus hijos.

No obstante, Evelyn no tuvo reparos en admitir que nunca supo de un regalo específico que causó un gran impacto: la famosa cartera Louis Vuitton. “A mí ella me contó que él le regaló un par de zapatos, yo no sabía de la cartera”, aseguró, dejando a los conductores sorprendidos por la información inédita.

Evelyn Vela revela que Cueva no solo le regaló una cartera a Melissa Klug. IG.

Melissa Klug confirma que le pidió una cartera a Cueva

La revelación de Evelyn Vela, después de que la propia Melissa Klug lo afirmó en su aparición en ‘El Valor de la Verdad’ el domingo 30 de marzo. La empresaria reconoció que Christian Cueva sí le había regalado una cartera, pero según su versión, fue ella quien pidió el obsequio.

La interacción, más que un gesto romántico, surgió de una relación de años de amistad entre ambos. Melissa detalló cómo, durante su cumpleaños, le pidió “humildemente” a Cueva una cartera Louis Vuitton.

De hecho, presentó un audio en el que se escuchaba a Christian Cueva felicitándola por su onomástico, mientras ella, con mucha familiaridad, le solicitaba el presente. Esta conversación amistosa, que incluyó una petición de regalo, sorprendió a la audiencia al mostrar una relación cercana entre los dos, más allá de lo que se había especulado públicamente.

Melissa Klug expone audio con Christian Cueva. El Valor de la Verdad

La amistad especial entre Melissa Klug y Christian Cue<b>va</b>

A lo largo de su participación en El Valor de la Verdad, Melissa Klug explicó que, más allá del regalo material, la relación con Cueva había sido una profunda amistad. Aseguró que, aunque en el contexto mediático se había interpretado de diversas formas, el vínculo con el futbolista nunca fue más allá de eso.

“Siempre hemos sido amigos, y como cualquier amistad cercana, hay gestos de cariño. En este caso, la cartera fue un obsequio para mi cumpleaños, que fue algo que pedí de manera directa”, dijo Klug, enfatizando que no hubo segundas intenciones detrás de su relación con Cueva, a pesar de las connotaciones que algunos medios habían dado a su vínculo.

Durante su intervención, Melissa también reveló detalles íntimos sobre la relación con Cueva. En una de las conversaciones, el futbolista le confesó que estaba profundamente enamorado de Pamela Franco, lo que añadió un nuevo giro a la narrativa. Este comentario dejó claro que, a pesar de la cercanía entre ambos, Cueva había mantenido sentimientos por otra persona, lo que podría haber influido en la naturaleza de su amistad con Klug.

Esta confesión de Cueva, sumada a la cercanía que había existido entre él y Melissa Klug, fue un punto clave en la entrevista, pues ofreció más contexto sobre su relación, que había sido malinterpretada en ocasiones anteriores.

Melissa Klug expuso chats y un audio con Christian Cueva.