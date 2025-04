Estas son las series de moda en Netflix Perú hoy

En un mundo tan vertiginoso, elegir qué ver se ha vuelto una tarea titánica. (Infobae)

Las series televisivas se han forjado un lugar importante en medio de la reconfiguración de las formas de entretenimiento, en un momento en el que las películas, la música, los podcast y otros formatos buscan llamar la atención de los espectadores a través de las diversas plataformas por streaming que consumen.

Si bien el origen de las series remontan a la primera mitad del siglo XX, lo cierto es que nunca antes las grandes cadenas habían invertido y producido tanto como lo hacen en el nuevo milenio, en un contexto en el que los usuarios de estas plataformas ven las producciones a una velocidad inimaginable.

Netflix ha sido uno de los protagonistas principales en la guerra por el streaming y por supuesto ha apostado por la creación de series y muchas de ellas han logrado mantener al filo de su asiento a los usuarios, convirtiéndose en el tema de conversación por semanas.

Aquí una lista de las series más populares de Netflix Perú:

1. Adolescencia (Adolescence)

Cuando acusan a un chico de 13 años del asesinato de una compañera de clase, su familia, su terapeuta y el inspector al mando se preguntan qué pasó realmente.

2. Si la vida te da mandarinas.. (폭싹 속았수다)

En la isla de Jeju, una chica llena de vida y un joven decidido viven una historia repleta de desafíos y triunfos que demuestra que el amor puede trascender el tiempo.

3. Un héroe débil (약한영웅)

Yeon Shi Eun, un estudiante modelo con calificaciones que pertenecen al 1% superior de la escuela. Se ve débil pero lucha contra numerosas violencias dentro y fuera de la escuela. Representa a un chico naturalmente débil en términos de apariencia, dominando una escuela parecida a una jungla usando su cerebro, poder analítico y herramientas.

4. Tornado. Atrapados en la tormenta (The Twister: Caught in the Storm)

En mayo de 2011, un tornado masivo atravesó Joplin, Missouri. Con imágenes de primera mano de pulso, este documental entra dentro de un tornado mortal.

5. Manual para señoritas

Elena Bianda, la carabina encargada de encontrar marido a tres adineradas hermanas, se ve envuelta en una historia de amor, escándalos, intriga y humor a finales del siglo XIX.

6. Amor en el laboratorio (감자연구소)

Un estricto director llega al laboratorio de patatas de una apasionada investigadora decidido a demostrar que el amor puede germinar en los lugares más inesperados.

7. WWE SmackDown!

Programa de entretenimiento deportivo de la lucha libre profesional, las mejores luchas serán transmitidas y el mundo de la lucha libre será el protagonista de todos los segmentos, especialmente enfocados en los luchadores más destacados de la actualidad.

8. Halo

En el siglo 26, la humanidad tiene que lidiar con una amenaza alienígena conocida como the Covenant (El Pacto).

9. Medusa

Alguien quiere matar a Bárbara Hidalgo, la CEO de Medusa. Mientras ella intenta dar con el culpable, su familia conspira sin escrúpulos por el control de su imperio en Colombia.

10. Sakamoto Days (SAKAMOTO DAYS)

Taro Sakamoto, el mejor de los sicarios, se retiró en nombre del amor. Pero cuando el pasado lo persigue, debe luchar para proteger a su adorada familia.

El éxito de Netflix que redefinió el streaming

Netflix ha revolucionado la industria del entretenimiento desde su incursión en el streaming, pasando de ser un servicio de alquiler de DVDs a convertirse en una plataforma líder con millones de suscriptores en todo el mundo. Con una estrategia orientada a la producción de contenido original, ha lanzado exitosas series y películas que han captado la atención del público y la crítica, estableciendo nuevos estándares en la producción audiovisual.

Además de su impacto en el mercado estadounidense, Netflix ha ampliado su oferta internacional, produciendo y distribuyendo contenido en diversos idiomas y formatos. Esta expansión ha permitido que historias locales lleguen a una audiencia global, promoviendo la diversidad cultural y enriqueciendo el catálogo de la plataforma con una amplia variedad de géneros y estilos narrativos.