Melissa Klug lanza indirecta a Pamela López previo a sus revelaciones en ‘EVDLV’: “Cada mentira se tiene que pagar”

Melissa Klug en 'El Valor de la Verdad' | Panamericana TV

Melissa Klug es una de las invitadas que siempre ha dado de qué hablar en el sillón rojo. En las primeras temporadas del programa, se sentó dos veces, pues siempre ha estado en el ojo público, por lo que este 2025 no es la excepción y ha decidido volver en busca de aclarar todo lo que se ha dicho de ella a lo largo del tiempo.

En lo últimos tiempos ha estado en el radar por las declaraciones de Pamela López, quien dejó entrever que la ‘Blanca de Chucuito’ tuvo un romance extramatrimonial con su aún esposo Christian Cueva. Incluso, se animó a revelar algunos chats en los que, aparentemente, ambos tenían conversaciones bastante íntimas.

Ante ello, Melissa siempre ha mantenido el silencio y solo advertía que cuando ella salga al frente, más de uno quedaría sorprendido por lo que podrían saber. Es así que, llegó el día y contará su verdad ante un polígrafo que avalará cada una de sus palabras.

Aunque desde el anuncio de su presencia en el programa, ella ha preferido no decir nada, sin embargo, a solo unas horas del estreno, Melissa sorprendió con una fuerte advertencia en redes sociales que parece ser una indirecta a Pamela López. Compartiendo diversas fotos de lo que fue el día de la grabación del programa, agregó un texto que ha llamado la atención.

Melissa Klug lanza advertencia previo a sus revelaciones en ‘EVDLV’: “Cada mentira se tiene que pagar”

“Cada mentira dicha te deja una deuda con la verdad, pero tarde o temprano esa deuda se tiene que pagar. Me señalaron y me juzgaron por todos lados, pero llegó el momento de decir TODA LA VERDAD”, hace hincapié al inicio, expresando que este es su momento de brillar. Además, esta parte se ha tomado como una indirecta a Pamela López.

Tras ello, expresó que todo el mundo ha dicho lo que ha querido de ella, por lo que ahora marcará una distancia, dejando en claro que ella, como protagonista de su historia, es la única que conoce todo. Por ello, menciona que su verdad podría hasta incomodar a los demás.

“Muchos han creído que mi vida es un libro cerrado donde han puesto los títulos que han querido, pero se olvidaron que la única escritora de esta historia soy yo! Y mientras mi verdad me libera, a otros las culpas no los dejan descansar. Tranquilos que ya no leo periódico de ayer”, acotó en su post.

Sin embargo, Melissa ha preferido mantener la distancia de las críticas, por lo que desactivó la posibilidad de que sus seguidores le dejen comentarios al respecto en este post.

Melissa Klug lanza advertencia previo a sus revelaciones en ‘EVDLV’: “Cada mentira se tiene que pagar”

Melissa Klug recibió el apoyo de su amiga Canchita Centeno

En el adelanto del programa compartido por el espacio de Panamericana, se vio el ingreso de Melissa Klug al set de televisión antes de conocer cuáles serían las preguntas que respondería. Allí, su gran amiga Canchita Centeno fue una de las acompañantes en el sillón blanco. La locutora de radio mencionó que estaría atenta para salvaguardar la tranquilidad de su ‘pinky’.

“Estoy atenta a cualquier pregunta que le hagan a mi pinky, a mi amiga, a mi gemela separa al nacer, para machucar el botón rojo”, acotó.

Melissa Klug en ‘El Valor de la Verdad’: ¿Quiénes la acompañarán en su visita al sillón rojo?. IG

Además, señaló que en caso había mucha gente que no quería creer en ella, esta vez tendrían como aval al polígrafo, que no las dejaría mentir. “Ya es momento de que todo se sepa, si no le quieren creer a Melissa créanle al polígrafo”, mencionó también.

Melissa Klug también dio algunas palabras, aunque se mostró muy escueta, afirmó que no estaba nerviosa con volver a estar en el sillón rojo, por el contrario, se encontraba deseosa de contar su verdad. “Estoy tranquila, no estoy nerviosa, estoy ansiosa por contar ya mi verdad”, mencionó la ‘Blanca de Chucuito’.