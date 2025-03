Evelyn Vela envía advertencia a Melissa Klug antes de la emisión de ‘El Valor de la Verdad’: “Yo la fulmino”

Evelyn Vela y sus advertencias a Melissa Klug antes de emisión de 'El Valor de la Verdad'. (Foto: Captura de IG)

El regreso de Melissa Klug a ‘El Valor de la Verdad’ ha generado gran expectativa en el mundo del espectáculo. La popular ‘Blanca de Chucuito’ se sentará en el temido sillón rojo el próximo 30 de marzo, convirtiéndose en la cuarta participante de la temporada. Según adelantó el conductor del programa, Beto Ortiz, las declaraciones de la empresaria podrían comprometer a varios personajes del medio, incluida su exmejor amiga, Evelyn Vela.

Las palabras del periodista han avivado el interés del público y de la prensa, ya que Melissa Klug podría exponer detalles inéditos sobre su distanciamiento con Vela. El presentador insinuó que la empresaria brindará declaraciones que dejarán a más de un personaje en el ojo de la tormenta, lo que ha generado diversas reacciones, especialmente de parte de Evelyn Vela, quien ha decidido responder.

Ante las especulaciones sobre lo que podría decir Melissa Klug, Evelyn Vela aseguró estar tranquila y sin temor a lo que su examiga pueda revelar. En declaraciones al diario Trome, la empresaria afirmó: “Estoy tranquila, vamos a esperar al domingo porque recuerda que el que ríe al último, ríe mejor, porque yo la fulmino en un minuto”.

Además, dejó en claro su molestia por la exposición de su vida personal en televisión y afirmó que no se aprovecha de su vida privada para obtener beneficios mediáticos. “Qué va a saber de mí, yo no lucro con mis cosas”, sentenció.

El distanciamiento entre Melissa Klug y Evelyn Vela ha sido un tema recurrente en la farándula peruana. Según declaraciones de Samahara Lobatón, hija de Klug, en el programa ‘América Hoy’, la ruptura de la amistad se habría originado por un conflicto sentimental. Según la influencer, la hija de Evelyn Vela, Anne Thorsen, se involucró sentimentalmente con el exenamorado de Melissa Lobatón, la hija menor de la ‘Blanca de Chucuito’.

“Nosotros hemos crecido juntas toda la vida, pese a que Evelyn y mi mamá hayan tenido sus diferencias en algún momento”, comentó Samahara. No obstante, la relación entre Anne y el ex de Melissa Lobatón fue vista como una traición, debido a la cercanía entre ambas jóvenes.

“Obviamente la chiquita lo negó todo, pero qué se puede esperar si en verdad no tiene códigos”, agregó Samahara, dejando en evidencia el motivo detrás de la ruptura de la amistad entre las empresarias.

Evelyn Vela y su respuesta a Samahara Lobatón

Evelyn Vela no dudó en responder a las recientes declaraciones de Samahara Lobatón, quien sugirió en el programa ‘América Hoy’ que la hija de Vela tuvo un romance con la expareja de Melissa Lobatón, lo que habría causado el distanciamiento entre Melissa Klug y su antigua amiga. Ante esto, la empresaria utilizó su cuenta de TikTok para reaccionar a los comentarios de sus seguidores y dejó en claro que no caerá en provocaciones ni en polémicas mediáticas. “No puedo rebajarme al mismo nivel, ellas viven de esto”, expresó en respuesta a una usuaria que le pedía aclarar la situación.

La controversia se intensificó cuando algunos seguidores le pidieron que defendiera a su hija ante las acusaciones de Samahara. “Evelyn, haz los honores y saca las garras por tu hija. No permitas que una tipa como Samahara hable mal de ella”, escribió un usuario. Sin embargo, Vela optó por mantenerse al margen y lanzó una indirecta hacia la familia Klug-Lobatón, asegurando que su hija no es parte del mundo del espectáculo y no necesita de estos escándalos para hacerse notar.

Para reforzar su postura, Evelyn Vela interactuó con los comentarios de apoyo en sus redes sociales, dándole “me gusta” a varias opiniones que respaldaban su decisión de no entrar en la polémica. Con esto, la empresaria dejó claro que no está dispuesta a alimentar más el conflicto y que prefiere mantenerse alejada del espectáculo mediático en el que se han visto envueltas Melissa Klug y sus hijas.