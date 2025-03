Mario Irivarren hizo pasar incómodo momento a actriz de ‘Betty, la fea’ por decir mal su nombre

Actriz de ‘Betty, la fea’ se mostró incómoda con Mario Irivarren por decir mal su nombre. | Good Time.

Las reconocidas actrices colombianas Lorna Cepeda y Natalia Ramírez, famosas por interpretar a ‘La peliteñida’ y ‘Marce’ en la exitosa telenovela ‘Betty, la fea’, se encuentran en Lima para presentar la obra teatral ‘Muertas de la risa’. La función está programada para el 29 de marzo en el Teatro Canout. Como parte de la promoción de su espectáculo, las artistas visitaron distintos pódcast peruanos, aunque uno de ellos generó momentos incómodos que rápidamente se viralizaron en redes sociales.

El jueves 27 de marzo, las artistas fueron invitadas al pódcast ‘Good Time’, donde fueron presentadas por el chico reality Mario Irivarren. Sin embargo, un error en la presentación encendió la tensión en la entrevista. “El día de hoy nos visitan desde ‘Betty, la fea’, dos actrices increíbles y maravillosas. Tenemos a Natalia Ramírez y Lorena Cepeda”, dijo el modelo, cambiando el nombre de Lorna Cepeda.

La actriz, lejos de pasar el error por alto, decidió responder con un comentario sarcástico, llamando ‘José’ a Mario Irivarren. A pesar de que continuó con normalidad la conversación, en varias ocasiones dejó ver su incomodidad ante la falta de información por parte de los conductores sobre su carrera y su visita al país.

Actrices de 'Betty, la fea' vivieron incómodo momento por culpa de Mario Irivarren. (Foto: Captura de Good Time)

Minutos después, Cepeda explicó que su respuesta había sido intencional para evidenciar el error. Al darse cuenta, Irivarren ofreció disculpas. “Perdón, yo leí mal. Me disculpo por eso. Pensé que estaba mal escrito”, dijo, tratando de enmendar la equivocación.

Otro momento incómodo ocurrió cuando Mario Irivarren elogió el acento de Medellín, sin saber que ni Lorna Cepeda ni Natalia Ramírez son oriundas de esa ciudad. “Ah bueno, ninguna de las dos (somos de Medellín). ¡Qué pena!”, respondió Cepeda con ironía. La situación generó risas en el equipo de producción, pero evidenció la falta de preparación de los entrevistadores.

Las actrices también corrigieron a los conductores cuando les preguntaron si era su primera vez en Perú. “¿O sea que no sabes?”, replicó rápidamente Natalia Ramírez, causando risas entre los presentes. Luego, agregó: “El año pasado estuvimos aquí con otra obra que se llama ‘El diván rojo’. Señor productor, la publicidad no estuvo muy bien porque no sabían que habíamos venido”.

El paso de Lorna Cepeda y Natalia Ramírez por el pódcast ‘Good Time’ dejó varios momentos incómodos que fueron ampliamente comentados en redes sociales. No obstante, las actrices continúan enfocadas en su presentación de ‘Muertas de la risa’, espectáculo que promete arrancar carcajadas al público peruano este 29 de marzo en el Teatro Canout.

Actrices de ‘Betty, la fea’ realizarán una sola función

En ‘Muertas de risa’, Lorna Cepeda y Natalia Ramírez encarnan a dos mujeres que, a lo largo de una conversación reveladora, cuestionan el amor que alguna vez compartieron por el mismo hombre. A medida que la trama avanza, ambas descubren que los sentimientos no pueden ser compartidos, comprados ni vendidos, y que, por encima de cualquier relación, el amor propio es la verdadera prioridad.

El público será testigo de confesiones inesperadas, relaciones enredadas y una revelación impactante que promete generar carcajadas. Con una puesta en escena llena de humor, ‘Muertas de risa’ ofrece una oportunidad única para disfrutar del talento y la complicidad de estas reconocidas actrices en una comedia que sorprenderá con giros inesperados y personajes memorables.