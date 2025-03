Macarena Vélez responde a Mario Irivarren y Zumba quienes negaron bullying en Combate. TikTok

A raíz de las declaraciones de Mario Irivarren, Zumba y otros exintegrantes de Combate, quienes negaron que haya existido bullying contra Macarena Vélez durante su participación en el programa, la influencer salió al paso y ofreció su versión de los hechos. A través de una entrevista con las cámaras de ‘Todo se Filtra’, Vélez respondió con firmeza, asegurando que no se refería a todos los compañeros, sino a su experiencia personal.

Frente a las palabras de Mario, Macarena aclaró que no estaba hablando de todos sus excompañeros, pero sí de su experiencia personal en el programa.

“No sé, tal vez con ellos no. Quizás en algunos sí o algunos no, no lo sé. Yo solamente digo lo que pasó conmigo”, comentó Vélez para Todo se filtra, reafirmando que su testimonio sobre lo sucedido en Combate era personal y que cada quien tendría su propia versión de los hechos.

Macarena Vélez recordó también que, según su relato en El Valor de la Verdad, su salida de Combate en 2017 se debió a la solicitud de la producción de reducir cuatro kilos para cumplir con los estándares estéticos del programa, algo que no logró hacer. Esta situación, según la exchica reality, fue el detonante de su despido, un episodio que marcó su salida de la televisión en ese momento.

¿Qué dijo Mario Irivarren?

Mario Irivarren reveló en su podcast ‘Good Time’ que los exproductores de Combate le negaron que hayan hecho esa propuesta a Macarena. Según el relato de Mario, le habrían negado que hubiera habido algún tipo de maltrato o bullying hacia Macarena Vélez.

“Te juro que no (sabía), por eso cuando Macarena lo contó yo no sabía si había sido en mi etapa de Combate o cuando me retiré... Tengo un grupo con la gente de Combate, con los productores de aquella época, y en la mañana estábamos preguntando ‘¿quién le había dicho a Macarena?’, pensando que era mi productora de toda la vida, pero me dijo que no fue... no sabría decirte”, expresó en el podcast a sus compañeros.

Zumba también se pronuncia: “No a nadie se le obligó a bajar de peso”

En otro frente, Zumba, quien también fue parte de Combate, se comunicó con el programa de Ricardo Rondón y expresó su opinión sobre las declaraciones de Macarena Vélez.

Según Zumba, nadie fue obligado a bajar de peso, y él mismo había estado pasado de peso en su momento debido a su falta de motivación para hacer ejercicio.

“A mí me llamaban de cariño ‘chanchito’, pero nadie nos obligó a bajar de peso”, comentó, buscando poner en perspectiva las declaraciones de Macarena.

Zumba también hizo un análisis sobre la personalidad de Vélez, calificándola como una persona muy sensible y vulnerable, lo que según él, explicaría sus reacciones ante la dureza del mundo televisivo. “Macarena es una persona muy sensible, no sé en qué forma le habrán dicho, pero a nadie nos ha obligado a bajar de peso. Conociéndola a ella, es una niña muy vulnerable. La gente de televisión es más dura, fría, ella no estaba acostumbrada a eso”, expresó Zumba.

Renzo Schuller: “No me metía en las decisiones internas”

Por su parte, Renzo Schuller, quien fue uno de los conductores más reconocidos de Combate durante siete años, también salió a responder a las declaraciones de Macarena Vélez. En una reciente entrevista con el programa Splash!, Schuller aclaró que, como conductor, no tenía conocimiento sobre las decisiones internas de la producción, ya que su rol era solo presentar el programa.

“Lo que pasa es que yo no era productor. He escuchado tantas cosas, por eso terminaba y me iba, no sabía nada”, explicó Schuller, dejando en claro que prefería mantenerse al margen de los problemas internos de Combate.

Aunque reconoció que no estaba al tanto de ciertos detalles, insistió en que siempre se dedicó a su trabajo como conductor, sin involucrarse en lo que no era parte de sus responsabilidades. “Hay cosas que de repente me puedo enterar después, pero yo no me meto en esas cosas”, añadió.

