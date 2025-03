Jefa del Reniec, Carmen Velarde, asistió a evento antiaborto promovido por Renovación Popular en el Congreso

Renovación Popular promovió este evento en el Congreso. Foto: Bancada Renovación Popular - Facebook

La jefa del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), Carmen Velarde Koechlin, asistió a un evento antiaborto organizado por Renovación Popular, en el Congreso de la República, en el contexto de la conmemoración por el ‘Día del Niño por Nacer’.

A través de su cuenta oficial de X/Twtitter, la bancada del partido político en el Parlamento compartió imágenes del acontecimiento e indicó que sus legisladores Alejandro Muñante y Milagros Jáuregui de Aguayo “celebraron los grandes avances alcanzados en el Perú en la defensa de la vida humana y la lucha contra el aborto”.

En su intervención, dijo que se considera una abogada ‘naturalista’, ya que considera que todos los seres vivos, ‘desde el concebido, tienen derechos por el solo hecho de ser humano, por el solo hecho de existir’.

Por otro parte, destacó que los matrimonios se han ido reduciendo, así como la tasa de natalidad. En ese sentido, cuestionó: “¿quién va a cuidar de la humanidad, quién va a garantizar la perpetuidad del ser humano constantemente?”. “Cada uno de los que está aquí nació por el amor de Dios. Nació por el amor de papá o el amor de mamá, porque definitivamente hubo amor al momento en que fueron concebidos. Nació porque alguien los pensó”, manifestó.

“S no lo deseaste o no te cuidaste, tienes que ser responsable de aquello que tú haces. Los más pequeños no tienen por qué pagar los errores o equivocaciones que los más grandes hacemos. Cuando los niños son cuidados por los padres, los cuidamos porque ellos son los pequeños y nosotros los grandes”, añadió.

Ciudadanos cuestionan asistencia

Usuarios en redes sociales cuestionaron su participación, debido a que el Perú se encuentra en un contexto electoral, teniendo en cuenta que falta un poco más de un año para que se lleven a cabo los comicios del 2026.

“¿Qué hace Carmen Velarde, presidenta de Reniec en una celebración absolutamente partidaria organizada por Renovación Popular, justo después de convocadas las elecciones generales? ¿De qué imparcialidad puede hablar? Somos un país laico y usted funcionaria pública”, manifestó una ciudadana de nombre María Elena González a través de su cuenta personal de X/Twitter.

“Esto es muy extraño. Es celebración de un grupo político y va la máxima funcionaria de Reniec. Qué peligroso”, dijo otra persona.

Sobre ley del Congreso

En otro momento, la jefa del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil destacó la aprobación de la ‘Ley del Registro del niño no nacido’ por parte del Parlamento.

“No saben ustedes cada vez que voy por la calle, los fines de semana, cuando salgo puedo ir a un restaurante, se acerca a decirme gracias por esa ley. Yo solo tengo que decir lo que lo dio el Congreso y finalmente hubo congresistas que lo apoyaron y yo solo operativizo”, dijo.

“Se ha cortado un silencio en el que vivían las familias porque esos niños les pusieron nombre y hoy los están registrando en el Reniec. Esa es la vida (...). Cada vez que una mujer les diga que está esperando un niño, sépanlo, que está esperando un peruano, una peruana, alguien que cuide del país. Alguien que diga que el ser humano todavía sigue pensando, todavía sigue siendo la persona en quien Dios tiene confianza. Por eso hay niños y niñas concebidos, concebidas. Cuidemos esa vida con el mayor amor, porque pudo haber sido nuestra vida”, concluyó.

Esta normativa fue aprobada por insistencia en octubre del año pasado. De acuerdo al documento, permite crear un registro simbólico y voluntario de bebes no nacidos para ayudar a algunos padres a superar un duelo. Además, se dispone que el Ministerio de Salud (Minsa) elabore un protocolo “humanizado” frente a la muerte gestacional, perinatal y neonatal.

En el acto también estuvieron presentes Juan Carlos Colqui, presidente de la Federación de Iglesias Evangélicas del Perú, y Giuliana Caccia, directora de la Asociación Origen, Vanguardia y Cambio Cultural, conocida por haber compartido públicamente que se encontraba en proceso de excomulgación por parte de la Iglesia Católica luego de haber denunciado a un enviado especial del Papa Francisco.