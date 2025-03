Aparecen videos de Juan Ichazo acercándose a Macarena Vélez durante grabaciones de 'El Valor de la Verdad': "Él se rayó". | Panamericana.

El reciente episodio de ‘El Valor de la Verdad’, protagonizado por Macarena Vélez, ha traído consigo una serie de revelaciones sobre las tensiones que se vivieron fuera de cámara, especialmente en la relación entre la modelo y su novio Juan Ichazo. Según el propio Beto Ortiz, conductor del programa, la actitud del argentino durante los cortes comerciales fue incómoda, ya que parecía alterar el ambiente de la grabación y poner nerviosa a la exchica reality.

Imágenes exclusivas del detrás de cámaras, difundidas en el programa ‘La noche habla’, muestran a Ichazo visiblemente tenso, hablando con Macarena antes de grabar y durante los cortes. En esas imágenes se puede notar la incomodidad en el rostro de la modelo, quien se mostró visiblemente alterada mientras su novio le hablaba en privado. Este comportamiento fue confirmado por Giancarlo Cossio, amigo cercano de Macarena, quien detalló que Juan Ichazo se mostró “rayado” ante las preguntas que su expareja tendría que responder. “Él se rayó, no tanto como reclamarle, pero estaba con miedo de las preguntas que iba a responder”, comentó Cossio.

Además, Cossio relató que durante el rodaje, el argentino provocó una clara tensión en Macarena Vélez. “Él se molesta cuando estamos por entrar al set, y le dijo (a ella) qué pasa y me dice ‘ya lo solucioné’, pero yo la vi con una cara”, explicó el amigo de la modelo. La situación parecía escalar, pues en otro momento se puede observar a Ichazo acercándose a Macarena, hablándole al oído mientras ella se encontraba en pleno retoque de maquillaje.

Quién es Juan Ichazo, la nueva pareja de Macarena Vélez.

El amigo de la exchica reality también reveló su propia molestia con el comportamiento de Juan Ichazo, reconociendo que le pidió que se tranquilizara. “Yo me molesté con él, me ofusqué... Él quería estar como novio preocupado, yo le llamé la atención porque íbamos a grabar y ella estaba tensa”, señaló. Esta tensión entre Macarena y su exnovio no pasó desapercibida para el equipo de producción ni para los seguidores del programa, quienes se preguntan si las relaciones personales influyen en la dinámica del programa.

Magaly Medina y su dura crítica contra Macarena Vélez

Las confesiones de Macarena Vélez en ‘El Valor de la Verdad’ lograron conmover a muchos, pero la periodista Magaly Medina no tardó en expresar su desacuerdo. Durante su programa, Medina calificó a Vélez como “la más escandalosa del país” y opinó que su presencia en el sillón rojo solo tenía el propósito de victimizarse. En una entrevista telefónica con Juan Ichazo, actual pareja de Macarena, Magaly cuestionó la actitud de Vélez, insinuando que su intervención en el programa no la convertía en una persona ejemplar. “Tú crees que por sentarse en ‘El Valor de la Verdad’, victimizarse ahí, ya Macarena es la Santa de los Altares. No te pases. ¿Tú eres ingenuo o qué?”, le reprochó a Ichazo.

Además, Magaly Medina tocó un tema delicado relacionado con la salud de Macarena Vélez, asegurando que la modelo tiene un problema de adicción al alcohol que no ha reconocido públicamente. Para la periodista, esta adicción es una cuestión grave y la consideró una problemática importante que Macarena no ha enfrentado de manera abierta. “Ese es un problema bien grave y la persona que acepta estar con un alcohólico también”, sentenció la ‘Urraca’, haciendo una crítica directa sobre la situación de Vélez.

Magaly Medina dice que Macarena Vélez se victimizó en El Valor de la Verdad. Infobae Perú / Captura TV - Panamericana TV

Las declaraciones de Magaly Medina generan controversia, ya que no solo cuestionan la sinceridad de Macarena Vélez en ‘El Valor de la Verdad’, sino que también abordan aspectos más personales y delicados de su vida, como la supuesta adicción al alcohol. Esto ha dado pie a un nuevo debate en el mundo del espectáculo sobre cómo se manejan temas de salud y la forma en que figuras públicas abordan su vida privada frente al público.