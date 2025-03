Tilsa Lozano pidió disculpas a Macarena Vélez por burlas sobre su aspecto físico: “Es una niña realmente”

Tilsa Lozano pidió disculpas a Macarena Vélez | La Noche Habla

Este martes 25 de marzo, durante la transmisión en vivo del programa ‘La noche habla’, Tilsa Lozano sorprendió al revelar que había pedido disculpas a Macarena Vélez por los ofensivos comentarios que en su momento hizo sobre su aspecto físico. La exmodelo aclaró esta situación tras ser fuertemente criticada por Magaly Medina y diversos usuarios en redes sociales, quienes la atacaron por burlarse de la espalda de la exchica reality.

El incidente ocurrió cuando, en el programa ‘América Hoy’, Tilsa Lozano comparó la espalda de Macarena Vélez con la de un hombre, diciendo irónicamente: “Ella tiene la espalda del doctor, es grandota”. Esta burla se sumó a las acusaciones de bullying que Macarena Vélez había compartido en su paso por la televisión, donde confesó haber sufrido constantes críticas sobre su apariencia.

En su programa nocturno: Tilsa Lozano se mostró arrepentida de sus palabras y, con sinceridad, explicó lo que ocurrió antes de entrevistar a Macarena Vélez. “Se le ve que es una niña realmente. De corazón les digo que el día de ayer, antes de empezar el programa, la pude abrazar y le pedí disculpas si en algún momento yo dije algo que le pudo haber dolido”, confesó.

Tilsa Lozano pidió disculpas públicas a Macarena Vélez. Captura Panamericana TV

Lozano reflexionó sobre la rapidez con la que a veces se hacen comentarios sin pensar en las consecuencias: “Lamentablemente, somos muy ligeros con la palabra y no sabemos la historia que hay detrás. Creo que tenemos que pensar antes de hablar, y me incluyo”, agregó, dejando en claro que había reconocido el daño causado y que su intención no fue nunca ofender.

Este episodio se produjo luego de la participación de Macarena Vélez en ‘El Valor de la Verdad’, donde ella reveló las dificultades que vivió por las críticas sobre su físico durante su participación en el reality show ‘Combate’. Su intervención en ese programa la puso nuevamente en los reflectores de varios programas de espectáculos, incluido ‘Habla la noche’, donde Tilsa Lozano y sus compañeros mostraron empatía por lo vivido por la influencer.

Macarena Vélez reconoció que sufrió de bulimia. Captura Panamericana TV

Sin embargo, las redes sociales no tardaron en revivir el comentario antiguo de Lozano en ‘América Hoy’, y las imágenes del programa fueron rápidamente publicadas en TikTok y divulgadas en el programa de Magaly Medina. La viralización de este episodio generó una avalancha de críticas hacia Tilsa Lozano, lo que llevó a la exmodelo a reconocer públicamente su error y disculparse con Macarena Vélez.

Macarena Vélez y su mala experiencia en ‘Combate’

En su participación en ‘El Valor de la Verdad’ el 23 de marzo, Macarena Vélez reveló sorprendentes detalles sobre su despido de ‘Combate’. Aunque fue una destacada competidora, ganando varias veces el título de mejor ‘combatiente’, la razón de su salida no estuvo relacionada con su rendimiento en las pruebas, sino con su apariencia física.

Vélez explicó que, a pesar de sus logros, la presión estética que enfrentó dentro del programa fue determinante para su despido. Recordó que, al recibir la noticia, le dijeron que su cuerpo no cumplía con los estándares del programa: “Me dijeron que esta temporada entrarían chicas con mejores cuerpos y como no había bajado los kilos solicitados, no iba a estar”, confesó.

Macarena Vélez admitió que fue retirada de 'Combate' por su aspecto físico.

La ex de Said Palao destacó que su despido no fue debido a su desempeño, sino a una exigencia física impuesta por el programa. “Siempre demostré con mis habilidades que era muy buena competidora”, dijo, señalando que su desempeño había sido destacado. Aunque sorprendida por la decisión, Macarena Vélez nunca regresó a ‘Combate’ y prefirió optar por ‘Esto es Guerra’.