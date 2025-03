Magaly Medina le recuerda a Tilsa Lozano sus crueles palabras contra Macarena Vélez: “La comparaba con un hombre”. Infobae Perú / Captura TV - Magaly Tv La Firme

Este martes 25 de marzo, durante la emisión de Magaly TV La Firme, Magaly Medina volvió a lanzar una crítica sin filtros, esta vez dirigida a Tilsa Lozano, a raíz de su actitud hacia Macarena Vélez. La popular “Urraca” exhibió un video del pasado en el que Tilsa criticaba el físico de la exchica reality y la comparaba con “un doctor” y “un hombre”, haciendo alusión a su espalda y figura.

Las imágenes resurgieron justo después de que Vélez confesara públicamente que sufrió bullying por su apariencia física, declaraciones que conmovieron a gran parte del público en la última edición de El Valor de la Verdad.

“Miren lo que le decía ella, como tratando de ser empática, como que la entendía, que ella también había sido una mujer buleada”, introdujo Magaly, antes de mostrar el video donde Lozano, desde un set de televisión, cuestionaba el cuerpo de Macarena Vélez de forma burlona.

Magaly Medina le recuerda a Tilsa Lozano sus crueles palabras contra Macarena Vélez: “La comparaba con un hombre”. Infobae Perú / Captura TV - Magaly Tv La Firme

“Esa espalda no es la que yo he visto en persona”

En el clip que Medina presentó como evidencia un clip donde se escucha a Tilsa diciendo: “Yo la he visto en persona muchas veces y esa foto no es. No tiene esa espalda, esas piernas largas. No, no. Esa espalda no es la misma espalda que tiene ella. Ella tiene la espalda del doctor.” A lo que Magaly, con tono irónico, comentó: “Ay, qué linda ella, ¿no? La empática. La que jamás ataca a otras mujeres, claro.”

Magaly no solo criticó la falta de coherencia de la ‘exConejita’, sino que también la acusó de hipocresía, al haber tenido frente a frente a Macarena durante su reciente visita como invitada al programa donde Lozano es conductora, y no haberle pedido disculpas por esas críticas del pasado, como pide a otros personajes.

“¿Por qué, entonces, ahora que la tuvo sentada ahí, no le dijo ‘oye, discúlpame’? Yo también, en mi momento, te comparé y te dije que tenías espalda de hombre. Era lo más lógico, ¿no?”, lanzó Magaly irónica.

Magaly Medina le recuerda a Tilsa Lozano sus crueles palabras contra Macarena Vélez: “La comparaba con un hombre”. Infobae Perú / Captura TV - Magaly Tv La Firme

“En este negocio nos criticamos todos”

La periodista también reflexionó sobre la exposición mediática y cómo las figuras públicas están sujetas a críticas, pero señaló la doble moral de algunos personajes televisivos. “Acá no criticamos a la hija de vecina que pasa por la calle, ni a la señora emprendedora. Acá nos criticamos entre nosotros, los que estamos en televisión. Este es el negocio”, explicó, dejando claro que las reglas del espectáculo son distintas para quienes eligen exponerse públicamente.

Magaly también ironizó sobre el comportamiento de los llamados “programas de las indignadas”, en clara referencia a espacios como América Hoy, donde Tilsa participó en dicha oportunidad. “El programa de las indignadas siempre anda limpiándose la cara, diciendo ‘ay, nosotros jamás, nunca’. Mentirosas. En la televisión, la hipocresía es el pan de todos los días”, sentenció.

Magaly Medina le recuerda a Tilsa Lozano sus crueles palabras contra Macarena Vélez: “La comparaba con un hombre”. Infobae Perú / Captura TV - Magaly Tv La Firme

“Se llenan la boca hablando estupideces”

La conductora no se detuvo ahí. Cuestionó duramente la falta de responsabilidad de algunos personajes del medio que, según ella, se hacen los santos en pantalla, pero actúan con crueldad fuera de cámara o en el pasado. “Se llenan la boca hablando estupideces, porque son las típicas mosca muerta que como nadie las empelota, lo que dicen son, pues inimputables ante el público y ante la ley, porque su opinión significa cero”, dijo.

A su vez, criticó a las redes sociales por haber convertido a muchos usuarios en “opinólogos ignorantes”, pero rescató que, en este caso, fue gracias a esas mismas redes que se recuperaron las imágenes que hoy ponen en evidencia a Tilsa Lozano. “Bien que alguien en redes sociales descubrió este archivito. Esto nos lo recordó”, dijo.

Finalmente, Magaly cerró su crítica afirmando que este tipo de contradicciones no sorprenden, porque forman parte de la cultura mediática actual. “Pero qué se puede esperar… qué se puede esperar en un país hipócrita”, remató, dirigiendo su mensaje no solo a Tilsa.

Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme