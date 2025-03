Tilsa Lozano se solidariza con Macarena Vélez, pero le recuerdan cuando se burlaba de su físico

La modelo y exchica reality Macarena Vélez realizó impactantes declaraciones en el programa ‘El Valor de la Verdad’, donde reveló las razones detrás de su inesperada salida del reality show ‘Combate’. Según confesó, su despido no estuvo relacionado con su desempeño en la competencia, sino con su apariencia física.

A pesar de haber sido una de las competidoras más destacadas y de haber ganado en cuatro ocasiones el título de “mejor competidora” en el programa, ella afirmó que fue apartada debido a presiones estéticas impuestas por la producción. “Me han botado, por eso, una época, de Combate”, empezó diciendo la modelo, recordando el momento en que le informaron sobre su salida.

Macarena Vélez detalló que, tras consagrarse como la mejor competidora, recibió una llamada inesperada de la producción. “Me llaman al estudio de televisión y me dicen: ‘Macarena, en dos días empieza la nueva temporada, pero no te necesitamos ahorita’. Yo no entendía, porque acababa de ganar como mejor competidora. Mi contrato todavía faltaba seis meses”, relató.

Usuarios se solidarizaron con Macarena Vélez tras dolorosas confesiones en El Valor de la Verdad. Panamericana TV

Sin embargo, la razón de su despido pronto quedó clara. “Me dijeron: ‘Maca, esta temporada van a entrar chicas que necesito que tengan mejores cuerpos. Yo te dije que necesitaba que bajes cinco, cuatro kilos, porque no se te ve bien en cámaras y como no has bajado eso, no vas a estar’”, reveló. Ante esta situación, la modelo decidió no regresar al programa.

Luego de sus revelaciones en ‘El Valor de la Verdad’, Macarena Vélez estuvo en ‘La noche habla’ de Panamericana TV, donde se tocó el tema del bullying que sufrió durante su paso por ‘Combate’. Tilsa Lozano fue la encargada de preguntarle si es que luego de sus confesiones se habían puesto en contacto con ella para pedirle disculpas.

La exchica reality dejó en claro que nadie se comunicó con ella para disculparse, además que sabía que nadie lo haría, ya que han pasado muchos años. La conductora lamentó que esto no se haya dado, especialmente luego que se hiciera público todo el daño psicológico que le causaron.

¿'El Valor de la Verdad’ continúa con buena racha?: Este es el rating que hizo con Macarena Vélez.

De inmediato, en las redes sociales, recordaron cuándo Tilsa Lozano se burlaba del físico de Macarena Vélez. Y es que cuando ella era panelista de ‘América Hoy’, no dudó en comprar la espalda de la exmodelo con el de un hombre, esto a raíz de los filtros que usaba la exintegrante de ‘Combate’ en su momento.

¿Quién es Macarena Vélez?

Macarena Vélez es una modelo, actriz e influencer peruana que ganó reconocimiento por su participación en el reality show ‘Combate’. En este programa, destacó por su habilidad y destreza en las competencias, siendo galardonada en cuatro ocasiones como la mejor competidora femenina. Sin embargo, en una reciente entrevista en ‘El Valor de la Verdad’, Vélez reveló que fue despedida del programa debido a presiones relacionadas con su apariencia física, específicamente por no cumplir con ciertos estándares de peso impuestos por la producción .

Además de su carrera en televisión, Macarena es cofundadora de las marcas Pember.pe y ClosetSaleMacaV, lo que refleja su espíritu emprendedor. En su vida personal, ha enfrentado situaciones difíciles, incluyendo experiencias de bullying y problemas de autoestima relacionados con su imagen corporal. Durante su participación en ‘El Valor de la Verdad’, también compartió experiencias personales significativas, como un episodio de abuso en su adolescencia y la falta de apoyo que sintió por parte de sus padres en ese momento.