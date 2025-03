Profundo desprecio por la educación y la vida de quienes la sostienen

“Nos vemos el 2026″: Juan José Santiváñez deja abierta la posibilidad de su regreso a la política Én su discurso de despedida al Mininter, Santiváñez aseguró que su salida se trata de una medida política y no por la falta de resultados de su gestión

Extorsiones se apoderan de los conos sur y norte de Lima: estado de emergencia no ha frenado los ataques a transportistas Conductores de buses y mototaxis son amenazados por criminales y deciden no salir a trabajar por temor a ser asesinados por sicarios