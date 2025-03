Magaly Medina dice que Macarena Vélez se victimizó en El Valor de la Verdad: “Es la más escandalosa del país”

El pasado 24 de marzo, durante la emisión de Magaly TV La Firme, la periodista Magaly Medina volvió a generar polémica con sus declaraciones. Esta vez, la figura de la televisión peruana se refirió duramente a Macarena Vélez tras su participación en El Valor de la Verdad, asegurando que la exchica reality no buscó confesar su verdad, sino “victimizarse” para limpiar su imagen ante el público.

La conductora lanzó estas afirmaciones durante un tenso momento del programa, mientras mantenía un enfrentamiento telefónico con Juan Ichazo, actual pareja de Macarena y exesposo de Johana Cubillas, hija del histórico futbolista Teófilo Cubillas. El argentino, conectado por vía telefónica, debatía con Magaly sobre su situación familiar, la exposición pública de Macarena y su conflicto con Johana, con quien tiene hijos en común.

En ese contexto, la periodista no dudó en dar su opinión sobre la participación de Vélez en el sillón rojo del programa conducido por Beto Ortiz. “La muchacha es la más escandalosa del país, hombre. Tú crees que por sentarse en El Valor de la Verdad, victimizarse ahí, ya Macarena es la Santa de los Altares. ¡No te pases! ¿Tú eres ingenuo o qué?”, le espetó la ‘Urraca’ a Ichazo en pleno enlace.

Las palabras de Magaly se convirtieron rápidamente en tendencia, ya que Vélez había logrado conmover a gran parte de la audiencia con sus confesiones en El Valor de la Verdad, donde reveló que fue víctima de abuso durante su adolescencia, que perdió un embarazo a los 17 años y que incluso tuvo pensamientos suicidas.

A pesar de la intensidad de sus declaraciones, la periodista de espectáculos se mostró escéptica y sugirió que Macarena habría utilizado el espacio televisivo como estrategia de redención pública. Además, Magaly Medina fue más allá, señalando que Macarena tendría un problema de fondo que no fue abordado en el programa de Beto Ortiz.

“Para mí, Macarena tiene un problema serio con el alcohol. Y eso es un problema bien grave. Y la persona que acepta estar con un alcohólico también tiene una responsabilidad”, afirmó, encendiendo aún más la polémica.

El comentario generó una oleada de reacciones, tanto a favor como en contra. Algunos respaldaron la postura crítica de Magaly, mientras que otros la acusaron de minimizar testimonios sensibles y de atacar con saña a figuras femeninas del espectáculo. Lo cierto es que el paso de Macarena por El Valor de la Verdad ha sido uno de los más comentados del año, y su impacto todavía sigue generando repercusiones.

“Magaly sororidad”, “No me parece Magaly”, “Macarena no mentiría con algo tan delicado”, “Eso no fue broma”, “Se pasó la urraca”, “Por qué Magaly es así”, “Yo sí le creo a Macarena, se le nota que ha sufrido mucho”, fueron algunos comentarios.

¿Macarena, te besaste con Aldo Corzo?

La respuesta fue afirmativa. Sin embargo, Macarena se encargó de aclarar que no hubo ninguna relación amorosa ni encuentro íntimo con el futbolista de Universitario de Deportes. “Sí. Eso fue hace uffff, hace mil años, antes que yo entre a la televisión y antes que él sea futbolista. Somos amigos hoy por hoy. Fue un piquito”, dijo con naturalidad.

Este dato, que no fue revelado en la emisión oficial del programa, se convirtió en tendencia en redes sociales tras su difusión en el espacio conducido por Tilsa Lozano, Laura Spoya y Ric La Torre, donde Macarena acudió para hablar sobre su experiencia en el sillón rojo y aclarar puntos que no quedaron del todo claros durante la transmisión original.

